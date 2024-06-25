暑假好去處！ 中市觀旅局推薦搭乘台灣好行暢遊台中

「台灣好行」888豐后線，行經后里馬場等知著景點。（觀旅局提供）

2024/06/25 12:26

〔記者歐素美／台中報導〕暑假即將到來，台中市觀光旅遊局推薦民眾可以搭乘「台灣好行」台中時尚城中城線及豐后線」，暢遊台中文學館、第五市場、國立自然科學博物館與植物園等景點，家人或三五好友一起享受假期，共創美好回憶。

觀旅局長陳美秀表示，「台灣好行」11路台中時尚城中城線，在台中醫院（民權路）站下車，沿著柳川水岸漫步至四維路右轉，即可抵達台中文學館，園區規劃有文學常設展及不定期展覽。遊客感受完文學魅力後，可就近前往第五市場，體驗在地居民的小吃美食，如蚵仔麵線、碗粿、肉羹、油豆腐細粉、紅茶冰，簡單美味又便宜。

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下午時分，再沿著四維路步行轉市府路，前往台灣府儒考棚 x 中島GLAb，該處前身為清代光緒年間的考場，整建後成為咖啡藝文展覽館，內有不同時代的元素與文化，讓喝咖啡、看展覽變得更有意思；也可順遊鄰近的國家漫畫博物館，該處是日治時期的刑務所，演變成兼具博物館、圖書館及創意基地的園區。

旅遊達人劉克襄老師則透過影片建議旅客可以至第二市場品嚐爌肉飯、紅茶、日式料理等在地美食，再前往國立自然科學博物館與植物園；喜愛老屋新創的旅客則可前往綠光計畫范特喜文創聚落及審計新村；喜愛異國料理則可至美術園道商圈，不僅特色美食多樣，在園道散步還可享受都市中的寧靜。

陳美秀則建議親子遊的旅客，可搭乘「台灣好行」888路豐后線，可抵達麗寶樂園渡假區，夏季限定的馬拉灣已於5月18日開園，今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色為主題，設計多個台味裝置藝術，適合闔家一同嬉水玩樂；喜愛花卉的朋友則可至中社觀光花市（中社站），感受波波草的療育，也可前往后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊、后里馬場，強健體魄、鍛鍊腳力。

搭乘「台灣好行」11路台中時尚城中城線，可至國家漫畫博物館。（觀旅局提供）

「台灣好行」888路豐后線，可至麗寶樂園渡假區。（觀旅局提供）

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