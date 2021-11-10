1圖看懂去哪打！宜蘭BNT和AZ免上網預約 打電話即可

宜蘭縣可電話預約的醫療院所。（宜蘭縣政府提供）

2021/11/10 15:27

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕配合中央政策，宜蘭縣今宣布，民眾即日起可直接向合約醫療院所、衛生所電話預約接種BNT和AZ疫苗，第1劑、第2劑皆可，不必透過中央網路預約平台；預約時，請民眾說明欲施打的疫苗種類、劑次或第1劑疫苗接種時間。

宜蘭縣衛生局統計，宜蘭縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第1劑涵蓋率達74.3%、第2劑涵蓋率達40.7%，都高於全國平均值。

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衛生局考量疫苗庫存及施打狀況後，即日起開放民眾打電話預約BNT和AZ，先前開放電話預約的高端也繼續維持，3種疫苗都無須透過中央網路預約平台。宜蘭縣合約醫療院所及衛生所，詳見宜蘭縣衛生局網站。

要注意的是，BNT疫苗，12至18歲青少年可預約第1劑，第2劑則限18歲以上，且接種間隔要滿4週以上；AZ僅開放18歲以上，第2劑要間隔滿8週以上；高端也限18歲以上，第2劑間隔滿4週以上。

至於9月3日前，接種莫德納第1劑的65歲以上長者，縣府11月5日起再次發送通知單，請長者11月12日起，攜帶疫苗接種紀錄卡（小黃卡）及健保卡，依照指定時間，到溪南、溪北接種中心及各鄉鎮市衛生所接種第2劑。

另外，近日天氣較冷，衛生局鼓勵尚未接種流感疫苗的公費對象，儘早前往合約院所接種流感疫苗，而接種流感疫苗應與武漢肺炎疫苗間隔至少7天。

衛生局提醒，民眾接種武漢肺炎疫苗前，應備妥小黃卡及健保卡，並於接種前的評估流程時，說明疫苗接種史，以利醫生評估。

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