彰化首開企業預約駐點打疫苗 移工配翻譯員運作順

彰化縣開放讓企業、機關團體揪團預約打武漢肺炎疫苗，今天第2天，已接近4000人預約。（記者張聰秋攝）

2021/11/09 20:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全國第一個開放讓企業、機關團體揪團預約打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的縣市，並同步開放讓個體戶民眾預約，政策上路第2天，已經接近4000人預約，其中，就有87家企業戶，直接由衛生局媒合醫療院所，駐點設臨時快打站，力拚第2劑疫苗接種率達到7成。

目前除了莫德納沒有庫存量無法預約接種外，BNT、AZ和高端疫苗都有。衛生局開放週一到週五白天，歡迎大家主動揪團打疫苗，工廠移工也可以。

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為了讓工廠集體打疫苗，也能確保生產線穩定運作，衛生局經與醫療院所和診所溝通，為求效率和人力足夠應府接種量，除了分流和分天數接種，以避免同一部門同時段接種，出現生產線中斷情況，廠方也配合出動翻譯員和交通車，陪同移工全程接種和接送，減少語言溝通的障礙和交通往返的不便，診所和工廠都配合，第1天就已有企業讓多數員工都完成接種，業者發現好處，揪團打疫苗意願高。

縣長王惠美表示，縣內30至40歲年齡層，施打率相對落後的，該年齡層又是支持經濟很重要的族群，請尚未施打疫苗的鄉親揪團預約施打疫苗。

目前衛生局完成媒合，在彰濱、北斗、福興、田中、埤頭等工業區的工廠或公司，已有87家1861人預約，包含車輛研究測試中心、台灣玻璃、正新橡膠、台灣百和、翔宇實業、台灣武藤科技等。民眾個體戶方面，185家合約醫療院所也接到2076人預約。

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衛生局請合約醫療院所，幫忙接種企業揪團預約打疫苗的企業戶和民眾，2天下來，已有不少工廠讓員工分流完成接種。（記者張聰秋攝）

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