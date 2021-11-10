民視、東森、中視、三立4新聞台「發函改進」 NCC籲落實專業自律

國家通訊傳播委員會（NCC）今日召開第989次委員會議，包括民視、三立、中視、東森等4個新聞台，5段節目內容遭NCC「發函改進」。（資料照）

2021/11/10 20:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今日召開第989次委員會議，會中審議110年第5次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，總計包括民視、三立、中視、東森等4個新聞台，5段節目內容遭NCC「發函改進」，NCC也呼籲媒體落實專業自律，相關內容應善盡事實查證。

針對5件違規情形，NCC副主委翁柏宗說明，民視新聞台今年3月15日播出「民視晚間新聞」節目，報導「核四到台中重啟」相關內容未妥善查證，有誤導民眾之虞，考量核四是重大公共政策，系爭報導雖已涵蓋多元觀點，惟未採訪部分當事人，故函請業者予以改善。

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其次，東森新聞台今年1月29日「關鍵時刻」節目，討論「周邊國家疫苗接種及採購」相關內容，以及中視新聞台今年2月22日播出「中視新聞全球報導」節目，報導「驚爆！採購 BNT 文件曝光 綠名嘴轟：陳時中公然說謊」新聞涉不實案，因與疫苗採購相關，而非直接散布疫情或確診者資訊，宜保留一定程度公共討論空間，故函請業者改進。

另外，三立新聞台今年5月24日「新台灣加油」節目談論國內日益嚴峻的COVID-19疫情，鏡面下方出現標題「買春之惡？萬華病毒跨縣市流竄！基、桃、竹市、苗、投、高受害！」因節目來賓發言均未提及「萬華病毒」，屬鏡面標題內容設計失當，尚非違反事實查證原則，故函請業者應落實內部控管機制，避免將特定區域標籤化。

而今年5月26日「新台灣加油」節目，播出來賓指大安區萬利市場有里長於防疫三級警戒時期，兜售旅行團套裝行程，未盡事實查證責任，查節目來賓係口述誤植萬利市場之地點，故函請業者改進。

NCC認為，引用網路資訊因非第一手資料，仍應向當事人或相關利害關係人查證，且不宜過度推斷﹔引用新聞當事人或利害關係人之資料畫面時，應明確標示訪問時間，避免造成閱聽眾錯誤認知。至於來賓言論或新聞標題不宜使用誇張或煽動之用語，倘涉及政府施政應向相關單位查詢確認。

NCC表示，對於發函改進之業者，應將相關個案列為內部教育訓練之資料，以強化媒體專業；此外，對於電視節目內容取材及編排雖予以尊重，惟播出內容前，電視業者均應善盡事實查證，避免損害公共利益，以符合法令規範，同時維護閱聽眾之權益，共同建構健康傳播環境。

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