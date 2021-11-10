完整接種春節檢疫可望「7+7」指揮中心：8種疫苗適用含科興、國藥

指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/11/10 15:26

〔記者林惠琴／台北報導〕針對春節檢疫方案「10+4」有機會再調整為7+7，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午在立法院表示，預計本週就會宣布。指揮中心發言人莊人祥下午在記者會指出，可能開放完整接種世界衛生組織（WHO）核准EUL（緊急使用清單）疫苗及我國核准緊急使用授權（EUA）、專案製造疫苗的入境者，一共有8種疫苗，適用於7+7，但7+7尚未定案。

莊人祥指出，以春節檢疫方案來說，若要實施7天防疫旅宿+7天返家檢疫，可能針對施打2劑疫苗且滿14天的完整接種者為主，疫苗種類會以WHO核准EUL疫苗及我國核准緊急使用授權（EUA）、專案製造疫苗為主。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，主要有8種疫苗，包含AZ、BNT、莫德納、科興、國藥、嬌生、Covaxin及高端疫苗。

羅一鈞指出，完整接種疫苗放寬7+7，可能外界會擔心防疫破口，但以Delta變異株來說，從7月2日至11月7日觀察發現，分析檢驗Ct值小於25的高風險確診個案，完整接種疫苗共32位，其中30位、94%在入境後7天內因為症狀或採檢而確診，2位、6%在7至14天確診；未完整接種疫苗91位，其中82%於7天內確診、共有82位10天內確診，其餘9位在10至14天確診，考量完整接種疫苗的人有9成以上的機會在7天內確診，進而討論，但後面不管是7天或4天，都要加強管理，且後續是否有其他變異株也需要密切追蹤。

若同行者有12歲以下兒童，莊人祥強調，因為12歲以下並沒有辦法打疫苗，若是跟隨成人入境，就要視成人接種情形而定，父母親沒有人接種疫苗的話，一樣只能走防疫旅宿14天或是10+4。

至於疫苗證明是否擔心造假？莊人祥說明，目前正在請外交部蒐集各國有關疫苗接種證明的樣張，未來會類似去年的陰性核酸檢驗證明做法，請民眾配合檢疫系統預先填寫與上傳，後續進行核實。

不過，莊人祥強調，7+7的內容都沒有定案，仍跟各部會協調中，預計本週會比較確定，也因為如此，先前提到原訂今日要說明開放集中檢疫所上網預訂等環節，需要一併考量，屆時定案再說明。

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