買到抗武肺口服藥了！ 陳時中透露與默沙東完成簽約

美國藥廠默沙東研發出全球第一款抗武肺的口服藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」。（法新社）

2021/11/10 13:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國藥廠默沙東（Merck）研發出全球第一款抗武肺的口服藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，對於我國採購進度終於傳出好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10日）在立法院透露「已經完成簽約。」

Molnupiravir為一款口服抗病毒藥物，主要用於治療輕度至中度的COVID-19早期確診病患，該藥第三期實驗跨國進行，台灣包括台大醫院、衛福部桃園醫院都有收案參與。根據默沙東的臨床實驗數據顯示，Molnupiravir能夠有效將確診者入院或死亡風險減低50%，美國食品藥品監督管理局（FDA）目前正在審查該藥的緊急使用授權（EUA），預計在年底前作出決議。

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陳時中今上午出席立法院衛生環境委員會，回應民眾黨立委蔡壁如質詢時表示，對於默沙東口服藥物購買進度，近日已經完成簽約；此外陳時中也說，輝瑞的抗病毒藥物「PF-07321332」也有請藥廠和專家說明，目前看起來研究數據不錯，也會考慮購買。

陳時中先前多次表示有採購準備，並持續與藥廠談判中，今在立院透露好消息，陳時中也進一步說明，購買量會高於1萬份，「不過金額連我自己都不太清楚」，因為國際價格通常不會多問、無法殺價，但現在的合約比以前好，沒有嚴格限制不能講進貨時程。

陳時中也表示，本週五也會與專家檢視輝瑞藥廠的口服藥，目前「看起來不錯」，若專家認可後也會購買。至於老藥物「Ivermectin（伊維菌素）」，陳時中也說，國際這部分的正反討論較多，指揮中心也有考慮，但目前國內專家是認為無效。

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美國藥廠默沙東（Merck）研發出全球第一款抗武肺的口服藥物，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在立法院透露「已經完成簽約。」（記者叢昌瑾攝）

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