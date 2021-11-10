BNT有心肌炎疑慮 陳時中：12-17歲青少年第二劑打不打2週後決定

衛福部長陳時中今日出席立法院社福及衛環委員會，進行專案報告及答詢。（記者叢昌瑾攝）

2021/11/10 12:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內12歲至17歲青少年已於9月底接種第1劑BNT疫苗，至今已間隔滿7週，但指揮中心昨天公佈的第14期接種規劃，BNT疫苗第2劑是針對18歲以上成人，對於青少年第二劑到底打不打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天召集專家討論，衛福部長陳時中今（10日）表示，委員們決議，再延2週後再決定。

12歲至17歲青少年族群是我國BNT疫苗首批接種對象，9月22日起在校園集中接種，BNT疫苗在接種滿4週後就可以接種第2劑，以首批學生族群施打時間來看，目前已滿7週。

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陳時中今天出席立法院社福衛環委員會，在回應質詢時透露，ACIP委員們會後決議，2週後再決定12歲至17歲青少年第2劑BNT疫苗接種事宜。

陳時中補充，目前國內通報青少年接種BNT疫苗與心肌炎可能相關的有16案，這2週會再請專家、防疫醫師等，重新檢視通報個案是否符合疫苗引起的心肌炎情形，國際上多數國家仍為青少年打兩劑，只有英國、香港等目前建議打一劑，專家也會納入國外資料，再做進一步接種規劃。

至於美國疾病防控中心（CDC）批准為5歲至11歲兒童接種BNT疫苗，我國是否跟進，陳時中說，目前青少年打第2劑還未決定，至於5歲至11歲需要更審慎評估。

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