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    百年嘉義公園尿尿小童身世成謎 學者發現與比利時雕像相同之處

    嘉義公園「尿尿小童」的身世成謎。（記者王善嬿攝）

    嘉義公園「尿尿小童」的身世成謎。（記者王善嬿攝）

    2021/11/09 17:09

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市開園已111年的嘉義公園，有1尊「尿尿小童」，不僅是公園知名地標，更是許多嘉義人共同兒時記憶，然而「尿尿小童」設立的緣由成謎，日前由嘉義市民組成的「嘉義市民研究員嘉義公園小組」，經與雲林科技大學學者現勘探究，推算尿尿小童不僅「高齡」，且與比利時布魯塞爾「尿尿小童」原貌、比例皆相同。

    市議員陳家平表示，嘉義公園「尿尿小童」何時設置、如何設置等身世成謎，經市民江多里、陳麗雪、趙芳枝、塗英志等組成的「嘉義市民研究員嘉義公園小組」，與雲林科技大學文化資產維護系3名學者現勘，發現「尿尿小童」既非一般模組去形塑、也非玻璃製造，而是銅製材質，且根據比利時學者Pierre Smars現場觀測比對，與布魯塞爾近400歲的「尿尿小童」原件樣貌、比例皆為相同。

    小組成員還找到1張日治時期萬國博覽會照片，經居住在嘉義公園旁、曾替尿尿小童修復的嶺東科技大學董事長張天津確認，照片裡為嘉義公園的尿尿小童無誤。

    嘉義市政府建設處長田長沛今天在市議會工作報告，工作報告提到，嘉義公園今年8月4日開工進行改善工程，以「百年地景嘉義遊園地」為主軸，將針對民權路側、尿尿小童、太空城堡遊戲場與小西湖區域，延伸至舊鳥籠區進行整體改善，而孔廟後方兒童遊戲場會重新設計、改善安全地墊及遊具等設施、無障礙空間，並設置導覽解說系統等，預計明年2月完工。

    陳家平今質詢表示，「尿尿小童為什麼是綠色？」就是每次施工修繕，都會再漆一層油漆，層層疊疊的塗料都是不同年代、不同漆料，建議透過此次嘉義公園改善工程，為尿尿小童去除油漆、謹慎修繕，恢復銅像原貌，凸顯其文化價值。

    市府建設處副處長羅資政會後受訪說，改善工程會先修繕尿尿小童周圍欄杆，去除油漆部分，會與雲林科技大學學者聯繫、進一步研究後，再研議處理。

    嘉義市議員陳家平、嘉義市民研究員嘉義公園小組現勘尿尿小童。（陳家平提供）

    嘉義市議員陳家平、嘉義市民研究員嘉義公園小組現勘尿尿小童。（陳家平提供）

    市民研究員會同雲林科技大學學者現勘發現，嘉義公園尿尿小童為銅製，希望市府能去除油漆、恢復銅製原貌。（陳家平提供）

    市民研究員會同雲林科技大學學者現勘發現，嘉義公園尿尿小童為銅製，希望市府能去除油漆、恢復銅製原貌。（陳家平提供）

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