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    高雄春節防疫旅館增加量能 已媒合585名市民訂房

    高雄市觀光局媒合合法旅館成為防疫旅館，新增13家、838間房。（高雄市觀光局提供）

    高雄市觀光局媒合合法旅館成為防疫旅館，新增13家、838間房。（高雄市觀光局提供）

    2021/11/09 14:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節預定返國人潮眾多，搶訂明年1月防疫旅館。高雄市觀光局媒合合法旅館成為防疫旅館，新增13家、838間房，短短1週已媒合585名市民預訂防疫旅館。

    全國防疫旅館量能吃緊，高雄市長陳其邁責成觀光局，再增加防疫旅館數量，喊話「高雄市民請安心，返鄉過年一定有防疫旅館可以入住」。

    高市觀光局媒合合法旅館成為防疫旅館，迅速新增13家防疫旅館、共838間房，供高雄市民優先預訂，並於10月29日設立春節防疫旅館平台、媒合服務專線，短短1週湧進上千通詢問電話。截至昨天，已成功媒合585名高雄市民預訂防疫旅館。

    高雄市觀光局表示，高市防疫旅館原10月底計有66家，可提供4554間檢疫房間，量能僅次於台北市。明年1月31日就是農曆除夕，依據中央疫情指揮中心「10加4」檢疫方案或14天防疫規範，要出關吃年夜飯，最慢要在1月12至16日就要入住防疫旅館。據統計，高雄市明年1月份訂單已接近滿額，7成均非高雄市民預訂。

    為維護高雄市民權益，高市觀光局針對明年1月份高雄市防疫旅館預訂，以高雄市民為優先，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作的本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館平台查詢，並透過訂房專線07-7408132（每日08:30-20:30）、07-8220300（每日08:30-17:30）提出訂房需求，收件後於5個工作天內，會有專人聯繫。

    高市觀光局說明，除媒合585名高雄市民預訂1月份防疫旅館，另有130名高雄市民，經由平台得知防疫旅館訊息，直接向旅館完成訂房，目前尚有100間價格較便宜的無窗檢疫房間可供預訂。

    高市觀光局指出，因近期疫情趨緩，國旅市場復甦，一般旅館訂房率大增，部分旅館礙於已接受一般民眾訂房，無法立即轉為防疫旅館，觀光局目前仍積極協調，希望能再增加防疫量能；另也呼籲返鄉民眾可調整返鄉時間，提早於12月20日返國，避開1月份熱潮。

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