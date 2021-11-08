北市批春節檢疫「10＋4」難增量能 陳時中：多做一輪增加效益

指揮官陳時中在疫情記者會上認為，「10＋4」方案讓業者在過年前可多做一輪，且熱門時段還可以多提供將近1萬間房，對旅館收入、提供房間數都有助益。（指揮中心提供）

2021/11/08 15:58

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心祭出「10+4」檢疫方案，返台民眾前10日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4日搭乘防疫計程車居家檢疫，並以1人1戶為原則，若同住家人均已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住。對此台北市長柯文哲今（8日）指出，「10+4」方案執行困難，包含防疫計程車量能、檢查同住家人是否接種2劑疫苗等，「這政策實施起來會搞死人」；副市長黃珊珊也認為「10+4」無法增加量能且讓旅館不好配合。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上認為，「10＋4」方案讓業者在過年前可多做一輪，且熱門時段還可以多提供將近1萬間房，對旅館收入、提供房間數都有助益。

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陳時中舉例，若民眾於1月8入住，「檢疫14日」住到1月23日，距離除夕1月31日約1週，房間就不好用；若以「10+4」方案，民眾同樣於1月8日入住，檢疫至19日，1月20日至1月31日就可以再多提供一輪入住。

陳時中也提到，民眾若能居家檢疫應該都不會想要留在旅館，粗估約有7成返台民眾可以進行「10+4」，以此推算在熱門的1月1日到1月31日期間，約可多提供1萬間房，旅館也可增加收入。

此外對於北市府擔心的防疫計程車量能問題，陳時中說，台北市本身防疫計程車就比較多，應該是可以做的到，北市的房間也多，相對會有很多的外縣市民眾來住，因此也要請交通部跟各地方政府協調派車，如何定點轉移這些需要檢疫的人。

至於民眾返家4天的居家檢疫如何查核，陳時中也說，就跟今年過年一樣，會有電子圍籬。

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