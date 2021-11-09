本土武肺連續4天歸零 死亡新增1例

2021/11/09 14:18

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續4天歸零，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增1例死亡，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日則因其他疾病死亡，同時新增6例境外移入。

今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國（案16557）、烏克蘭（案16558）、南非（案16559）、越南（案16560）、阿拉伯聯合大公國（案16561）及美國（案16562）入境，入境日介於今年10月26日至11月7日。

請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中2例為完整接種疫苗的突破性感染，包含案16557曾於7、8月接種兩劑國藥疫苗，以及案16559曾於5、7月接種兩劑AZ疫苗。

至於新增1例死亡個案（案8724），具慢性病史及相關活動接觸史；5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日進行採檢，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日因其他疾病死亡。

陳時中指出，該名死亡個案為93歲婦人，死因診斷是癌症，這個時間點確實要考慮是否列在染疫死亡，因為間隔時間較長。

羅一鈞指出，該名死亡個案於10月11日病逝在家中，由社區醫師開立死亡診斷為癌症併發心肺腎衰竭，而因為行政相驗通報程序較久，於前天收到後，昨天有再與衛生單位、開立機構確認，COVID-19雖然不是死因，但仍列為其他相關，因此計入染疫死亡個案中。

指揮中心統計，截至目前國內累計16451例確診，分別為1807例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

其中，848例死亡，包含836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。（14:55更新）

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

本土武漢肺炎連續4天歸零，但今日新增1例死亡，同時新增6例境外移入。（指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法