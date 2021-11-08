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    坐博愛座被嗆 狂男當場脫褲讓對方閉嘴

    博愛座讓座問題多次引發網友熱議。（資料照）

    博愛座讓座問題多次引發網友熱議。（資料照）

    2021/11/08 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕博愛座讓座問題相信讓不少人傷透腦筋，網上也有不少相關論戰。一名男網友8日表示，稱因意外斷腿的他搭捷運時碰到一名孕婦要求讓座，男網友一氣之下就把褲子脫了，讓孕婦親眼看看自己斷腿的地方，馬上讓對方閉嘴離開，不少網友看完大呼過癮。

    男網友8日在「爆廢公社」發文分享自身經歷，表示自己之前因為出意外腳斷掉，因為只有打鋼釘沒有打石膏，因此外表上看不出來有傷；原PO坦言，自己當時每次搭車都會猶豫要不要坐博愛座，「我一開始我真的不敢坐，我硬撐單腳出力站著扶著把手到下車，為什麼？就是怕這些正義魔人給你無限上綱！」

    不過有次原PO從淡水搭捷運到板橋，由於路程較遠沒法久站，就坐上博愛座，沒想到一名孕婦卻過來要求讓座，語氣也咄咄逼人，即便原PO解釋自己是有傷才坐也沒用，「我整個賭爛把我褲子脫一半，給他看大腿斷掉的地方！我直接嗆她：你X媽比我嚴重是不是？X！你懷孕很囂張嗎？」對方見狀馬上閉嘴離開原本的車廂。

    原PO最後表示，自己分享這段經歷是希望大家能夠知道博愛座是給需要的人，「不一定你外表看得到，女生可能那個來不舒服，男生可能頭痛頭暈一些看不到的，不是只有所謂老人孕婦可以坐」。

    貼文引發網友熱議，「給當眾脫褲的勇氣一個讚，有人就是欠噹」、「有的真的欠教育」、「道德綁架的真的很多」、「我都不敢坐那個位置，我懷孕挺著肚子的時候也不敢坐，天知道會遇到什麼瘋子」、「博愛座就是道德綁架座」。

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