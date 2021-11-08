為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開放邊境要2劑疫苗達8成？ 陳時中：年底前有困難

    專家普遍認為接種兩劑疫苗要達到8成再開放邊境，指揮官陳時中今日表示，年底前要兩劑8成，認為有困難，但第三劑疫苗已做好準備，正在觀察其他國家接種情形。（圖由指揮中心提供）

    專家普遍認為接種兩劑疫苗要達到8成再開放邊境，指揮官陳時中今日表示，年底前要兩劑8成，認為有困難，但第三劑疫苗已做好準備，正在觀察其他國家接種情形。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/08 15:34

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的第一劑涵蓋率達到74.62%，第2劑37.55%，專家普遍認為兩劑要達到8成再開放邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，年底前要兩劑8成，認為有困難，但第三劑疫苗已做好準備，正在觀察其他國家接種情形。

    根據指揮中心統計，11月6日至7日的COVID-19疫苗接種17萬7334劑，其中AZ接種8萬0437劑，莫德納接種1萬6662劑，高端接種1251劑，BNT接種7萬8984劑。

    截至目前為止，國內COVID-19累計接種2628萬1921劑，包含AZ接種1294萬2159劑，莫德納接種636萬7824劑，高端接種140萬3311劑，BNT接種556萬8627劑；疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.62%、第2劑37.55%，劑次人口比為每百人112.17劑。

    專家普遍認為兩劑要達到8成再開放邊境，陳時中指出，年底前要兩劑8成，認為有困難，並提到近期國內外檢疫差異持續受到關注，強調若入境者染疫比例高於國內染疫比例，就要把邊境守好，但若入境者染疫比例低於國內染疫比例則另當別論。

    針對被問及過去曾提到疫苗涵蓋率達到6成就開放小三通，陳時中表示，當時只是說什麼情況可以談邊境相關問題，其他問題不是指揮中心能夠置喙的，強調那是一個基礎值，沒有達到兩濟6成，不會去啟動邊境相關的措施。

    至於兩劑疫苗涵蓋率達到多少將進行第三劑接種，陳時中說明，沒有第二劑涵蓋幾成就打第三劑，當然是觀察其他國家情況、考量與第二劑疫苗的間隔而定，但疫苗已經準備起來。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節返台居檢放寬 侯友宜：全力備戰
    2021/11/08 15:31

    春節返台居檢放寬 侯友宜：全力備戰
    柯P譏莊人祥「智商不到70」 陳時中嗆勿汙名化：人不是只看智商
    2021/11/08 15:19

    柯P譏莊人祥「智商不到70」 陳時中嗆勿汙名化：人不是只看智商

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    國際研究：武肺大流行期間 青少年眼睛盯螢幕時間多出1倍
    2021/11/08 14:16

    國際研究：武肺大流行期間 青少年眼睛盯螢幕時間多出1倍
    本土連3天+0 境外移入3例
    2021/11/08 14:15

    本土連3天+0 境外移入3例

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播