開放邊境要2劑疫苗達8成？ 陳時中：年底前有困難

專家普遍認為接種兩劑疫苗要達到8成再開放邊境，指揮官陳時中今日表示，年底前要兩劑8成，認為有困難，但第三劑疫苗已做好準備，正在觀察其他國家接種情形。（圖由指揮中心提供）

2021/11/08 15:34

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的第一劑涵蓋率達到74.62%，第2劑37.55%，專家普遍認為兩劑要達到8成再開放邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，年底前要兩劑8成，認為有困難，但第三劑疫苗已做好準備，正在觀察其他國家接種情形。

根據指揮中心統計，11月6日至7日的COVID-19疫苗接種17萬7334劑，其中AZ接種8萬0437劑，莫德納接種1萬6662劑，高端接種1251劑，BNT接種7萬8984劑。

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截至目前為止，國內COVID-19累計接種2628萬1921劑，包含AZ接種1294萬2159劑，莫德納接種636萬7824劑，高端接種140萬3311劑，BNT接種556萬8627劑；疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.62%、第2劑37.55%，劑次人口比為每百人112.17劑。

專家普遍認為兩劑要達到8成再開放邊境，陳時中指出，年底前要兩劑8成，認為有困難，並提到近期國內外檢疫差異持續受到關注，強調若入境者染疫比例高於國內染疫比例，就要把邊境守好，但若入境者染疫比例低於國內染疫比例則另當別論。

針對被問及過去曾提到疫苗涵蓋率達到6成就開放小三通，陳時中表示，當時只是說什麼情況可以談邊境相關問題，其他問題不是指揮中心能夠置喙的，強調那是一個基礎值，沒有達到兩濟6成，不會去啟動邊境相關的措施。

至於兩劑疫苗涵蓋率達到多少將進行第三劑接種，陳時中說明，沒有第二劑涵蓋幾成就打第三劑，當然是觀察其他國家情況、考量與第二劑疫苗的間隔而定，但疫苗已經準備起來。

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