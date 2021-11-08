春節返台居檢放寬 侯友宜：全力備戰

春節返台居檢放寬，新北市長侯友宜表示，目前全台疫苗涵蓋率僅3成多，因此入境還是要落實嚴格管控，會全力備戰，從嚴把關。（記者林欣漢攝）

2021/11/08 15:31

〔記者林欣漢／新北報導〕因應明年春節連假民眾返台潮，中央流行疫情指揮中心放寬居家檢疫規定，媒體今天下午詢問新北市長侯友宜是否會擔心產生漏洞，對此，侯友宜表示，目前全台疫苗涵蓋率僅3成多，因此入境還是要落實嚴格管控，會全力備戰，從嚴把關。

中央流行疫情指揮中心放寬返台居家檢疫規定，從14天都須入住防疫旅館，改為10天住防疫旅館，4天可返家居檢。

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侯友宜說，目前全台疫苗涵蓋率僅3成多，還未達到6成，因此在入境這一方面，還是要落實嚴格管控，全力的備戰，當然這當中在執行上碰到了一些挑戰，新北市跨局處會議已經開會完畢，不管是在業者的困擾以及防疫所有車輛的調配上遇到的挑戰，除了反映給中央，也會一起來面對解決。

侯友宜強調，新北市在執行阻絕於境外，一定還是要從嚴把關，唯有守住境外防疫線，國內才可以平安，大家一起來努力防疫。

另外，我國最新一批自購的59.4萬劑AZ疫苗於上週六（6日）抵台，但效期僅至11月30日，引發即期品質疑，對此，侯友宜表示，地方的執行壓力很大，而且目前民眾對AZ的打氣也沒有那麼樣的濃厚，所以AZ疫苗一旦要發下來，一定要考慮地方在執行面的困難，因為如果執行面不好，大量發下來造成浪費，相信中央也不樂見，所以在AZ疫苗的執行方式上，必須跟地方細心的做一個考量，讓每一劑都能夠發揮最大的效果。

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