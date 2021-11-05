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    陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫 A、B兩方案一張圖看清

    春節期間檢疫A、B兩方案。（指揮中心提供）

    春節期間檢疫A、B兩方案。（指揮中心提供）

    2021/11/05 16:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應防疫旅館可能不足，春節的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，中央流行疫情指揮中心改為「10+4」入境檢疫方案；指揮中心指揮官陳時中重申，「10+4」並非縮短檢疫天數，而是讓民眾提前4天返家居家檢疫，但若居家檢疫不符規定，仍得在旅館或集中檢疫所待滿14天。

    指揮中心今天以A、B兩方案說明春節期間的檢疫措施。A方案為在防疫旅館或集中檢疫所住14天，民眾須先於入境時先採一次PCR，檢疫期滿前第12至14天再驗一次，自主健康管理期間，第6到7天還要再用家用快篩檢採檢一次。

    若選擇「10+4」的B方案，選擇提前4天返家在家檢疫者，應以1人1戶為原則，同戶內同住家人都得已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住，於防疫旅館、集中檢疫所同住者，返家後可同住一室，但返家前需進行PCR篩檢，陰性才能返家，居家檢疫期滿前1日也須進行PCR檢測。

    陳時中說，除非真的訂不到旅館才會建議分批返台，目前也在盤點防疫旅館和集中檢疫所，後者目前規劃3000多間，11月10日會公布更多細節。

    陳時中表示，對於檢疫時程縮短造成預訂旅館民眾或接受預訂旅館困擾，在此表達歉意，但政策制定初衷是為了讓更多國人能在春節時返台與家人團聚，「這是不得已的情況」，也希望國人多多包涵、配合。

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