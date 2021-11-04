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    藍委促回國檢疫10+4改居家檢疫 陳時中提屏東Delta拒絕

    面對國民黨立委建議10+4的10改成居家檢疫。衛福部長陳時中今日表示，上次屏東的Delta病毒案例殷鑑不遠，現在兩劑疫苗突破性感染有很多，國外回來大概有3分之2都是突破性感染。（資料照）

    面對國民黨立委建議10+4的10改成居家檢疫。衛福部長陳時中今日表示，上次屏東的Delta病毒案例殷鑑不遠，現在兩劑疫苗突破性感染有很多，國外回來大概有3分之2都是突破性感染。（資料照）

    2021/11/04 11:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕指揮中心近日調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另外4天可返家檢疫。國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會問及，10加4這個方向是確定的嗎？衛福部長陳時中強調，從非高風險國家回來時須10加4，這方向是確定的。

    賴士葆質疑，春節過年回來的人要把他關在防疫旅館10天，一定要住在防疫旅館嗎？有很多台商向他反映，能不能讓他們回去家裡，這樣心裡會比較好，回去社區還會有鄰居看著，不會有什麼問題。

    賴士葆追問，10加4的10能不能改成居家檢疫？陳時中強調，10天要在防疫旅館集中檢疫，4天是居家檢疫，這非常有必要的。賴又問，真的不能居家檢疫？陳時中否決說，上次屏東的Delta病毒案例殷鑑不遠，現在兩劑疫苗突破性感染有很多，國外回來大概有3分之2都是突破性感染。

    對於防疫旅館是否足夠？陳時中坦言，現在防疫旅館是「很勉強」。設定10天檢疫可以把可能病例都篩檢出來；賴士葆質疑，日本疫情比台灣嚴重，日本也比台灣開放。陳時中說，一般越嚴重國家開放越多！因為現在它們很多感染者，所以就採取那樣與病毒共存。

    賴士葆也問，之後會不會有疫苗護照？陳時中表示，會有疫苗電子證明，會做成電子及紙本的，正與各國商討雙邊認證的事宜，最主要是用在出國，現在正規劃中。

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