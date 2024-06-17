台南鯤鯓湖紅樹林秘境 地方打造「台版泰國水上市集」

南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲（右2）與相關單位人員勘察南區鯤鯓湖的設施與發展願景。（圖：南市舢筏漁業護權協進會提供）

2024/06/17 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕協助爭取蚵農漁業權益的台南市舢筏漁業護權協進會，近年來擴大結合南區鯤鯓地區漁業、社團，計劃在鯤鯓湖紅樹林秘境打造1處有如泰國知名觀光景點的「台版水上市集」，帶動鯤鯓小漁村的發展與觀光、同時改善地方漁民、蚵農的生計。

台南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲指，南區鯤鯓部落是靠海的小漁村，許多居民仰賴近海養蚵與捕魚維生，地方沒什麼大型建設與發展，顯得相當沒落，為了帶動鯤鯓地方發展，他接任舢筏漁業護權團體後，積極結合地方與有關團體、民代思考如何發展這個小漁村。

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因為漁民船筏泊靠的鯤鯓湖與連通安平商港的水道有珍貴的紅樹林、鳥類及蟹類等自然生態，紅樹林有五梨跤、欖李、海茄苳樹王；盤根錯節的五梨跤支柱根更是全國僅見。陳廷洲認為有如此珍貴自然生態，應讓外界更多人知曉；加上鯤鯓湖旁有蚵農使用的蚵寮與舢筏，可以規劃像泰國一樣精彩觀光性高的水上人家市集。

陳廷洲表示，紅樹林水道生態沿途有採蚵人家與舟筏排列岸旁，時有水鳥翱翔林間、或潮蟹探頭爬行，珍貴的五梨跤、欖李與海茄苳樹林秘境近在咫尺，可欣賞紅樹林之美，加上規劃全台唯一的水上市集，集結當地現剖牡蠣、花腳蟹、三點蟹、烏賊等許多海鮮、攤販美食與文創小物、紀念品等，必會是國內炙手可熱的生態旅遊新景點。

在規劃上，協進會會打造1艘合法動力管筏載客船、浮動碼頭、售票亭候船室、餐廳與紀念品展售中心；鯤鯓湖中的無人島綠地，配合地方龍山寺廟方認養整地開發，可搭配遊湖登島觀光巡禮；水岸蚵寮環境改造的更加美觀；航程途中的船筏上擺攤銷售，成為吸睛的水上市集。

包括南市舢筏漁業護權協進會、鯤喜灣牡蠣養殖協會、鯤鯓龍山寺、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、鯤鯓里長等都參與協辦推動。陳廷洲說，海洋委員會對此計畫將提供經費補助，預計今年9月份先試辦水上市集活動，希望如期把一切籌備作業做好，鯤鯓秘境水上市集能在明年登場。

有豐富紅樹林自然生態的台南南區鯤鯓湖。（圖：南市舢筏漁業護權協進會提供）

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