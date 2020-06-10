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台南鯤鯓湖淤積嚴重 港務公司允清淤

南市南區鯤鯓湖水淺，竹筏、小漁船引擎螺旋槳常打到湖底堆積物損壞。（記者王俊忠翻攝）

南市南區鯤鯓湖水淺，竹筏、小漁船引擎螺旋槳常打到湖底堆積物損壞。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-10 16:55:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區鯤鯓部落的鯤鯓湖水淺、湖泊本身淤積嚴重，影響船隻航行，有小漁船或竹筏引擎螺旋槳常打到湖底堆積物損壞，地方反映港務公司給市府的2500萬元回饋金未用在清淤上，10日立委林俊憲結合地方議員、里長爭取，港務公司允諾另撥600萬元經費對鯤鯓湖清淤。

今天，立委林俊憲邀集南市議員呂維胤、南區鯤鯓里長陳金江、交通部航港局、台灣港務公司安平港營運處、南市府農業局、水利局到南區龍山寺前方的鯤鯓湖現地會勘。

鯤鯓里長陳金江表示，因鯤鯓湖泥沙淤積關係，導致連通外海的湖水深度只有140~150公分左右，湖底若有些漂流木、堆積物，小漁船與竹筏船隻航行在湖面上，引擎螺旋槳易打到湖底物品、造成損壞，生財工具受損，也影響漁民生計。

據了解，港務公司每年提供給台南市府的睦鄰回饋金約2500萬元，地方希望能撥用這筆經費為鯤鯓湖進行清淤，但因回饋金均由市府統籌撥款給各局處使用，若撥用這筆經費清淤，恐將排擠其他建設經費。

為此，立委林俊憲請港務公司、交通部航港局兩單位基於敦親睦鄰原則，另外為鯤鯓湖提撥清淤經費，改善當地漁民船隻的停泊環境。港務公司安平港營運處長張展榮表示，目前粗估鯤鯓湖1年清淤工程費約600萬元，港務公司會儘快發包施作，估計工程期約3個月，預計今年底、明年初應可完工。

林俊憲要求港務公司對整體工程期間務必考量漁民作業期程，莫讓工程影響到漁民生計。市議員呂維胤也說，待清淤工程完工後會儘速召集市府相關單位對鯤鯓地區的文史特色、鯤鯓湖水路航程路線等議題，做更深入的探討，希望能打響這慢活社區的招牌、帶動地區發展。

立委林俊憲（左二）與港務公司、地方議員、里長會勘討論南市南區鯤鯓湖的清淤方案。（記者王俊忠翻攝）

立委林俊憲（左二）與港務公司、地方議員、里長會勘討論南市南區鯤鯓湖的清淤方案。（記者王俊忠翻攝）

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