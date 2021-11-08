柯P譏莊人祥「智商不到70」 陳時中嗆勿汙名化：人不是只看智商

台北市長柯文哲抨擊指揮中心發言人莊人祥「智商不到70嗎？」對此指揮官陳時中今（8日）回擊，人不是只看智商，現在的教育、醫療講求「全人」，一個人的充分表現，顯露人的價值，這才是大家所重視的，陳也強調，這樣汙名化別人不好。（指揮中心提供）

2021/11/08 15:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國最新一批自購的59.4萬劑AZ疫苗上週六（6日）抵台，由於效期僅至11月30日，引發即期品質疑，台北市長柯文哲更抨擊指揮中心發言人莊人祥「智商不到70嗎？」對此指揮官陳時中今（8日）回擊，人不是只看智商，現在的教育、醫療講求「全人」，一個人的充分表現，顯露人的價值，這才是大家所重視的，陳也強調，這樣汙名化別人不好。

柯文哲妻子陳佩琪昨先在臉書酸稱，買「即期疫苗」是幫疫苗公司做公德，並強調不見得人人想打即期疫苗，要求指揮中心別全丟來北市；柯文哲今早出席活動受訪時接力開砲，直指若是疫苗供應不足，一出廠就應馬上被買走，怎麼台灣會買到快到期的疫苗，認為莊人祥的講法很奇怪，「他（莊人祥）智商不到70嗎？，一聽就知道是『白痴理由』，不如直接認錯就好，囉哩叭唆講一大堆幹什麼」。

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面對柯的「智商」砲火，莊人祥被問到會不會覺得委屈，是否提告等問題時僅簡短回應，「我們只希望讓需要打第2劑的人，盡快施打到。」

陳時中則說，人不是只有智商而已，人就是人，尤其現在講求全人，「一個人的指頭比較長、個頭比較高」這都只是個人特質，不認同這樣汙名化別人。

陳時中說明，目前約108萬人已經間隔滿10週等待打第二劑；如果放寬到間隔滿8週即可打第二劑，則約有226萬人符合資格，所以接種需求確實存在，這些人都已經等了一段時間，需要盡速讓他們接種。

陳時中也說，59.4萬劑AZ疫苗不會全部放到某一個縣市，一定是平均分配，會根據疫苗預約平台或造冊人數去分配，才能快速適當使用疫苗。

至於前衛生署長楊志良質疑買到即期疫苗是不是因為合約沒簽好，或是指揮中心蓄意拖延？陳時中直回，「我想蓄意拖延就不用回答了！沒有人會這樣做，我智商就算只有70，也不會這樣做。」陳強調，目前有108萬至226萬人要用，沒有必要因為效期相對短就不要這批疫苗，「讓這些人多等一個月？沒有必要，這是很清楚的道理，有需要就做適當提供。」

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