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    新北年底最大就博會來了！55廠商開出逾2500職缺

    勞工局將於11日在三重綜合體育館舉辦就業博覽會。圖為先前就業博覽會。（勞工局提供）

    勞工局將於11日在三重綜合體育館舉辦就業博覽會。圖為先前就業博覽會。（勞工局提供）

    2021/11/08 12:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，新北市全力拚就業，勞工局將於11月11日上午9點30分至中午12點30分，在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，邀請欣興電子、頎邦科技、新日興、全聯、家福、寶雅、海底撈、微笑單車等55家廠商，釋出超過2500個職缺，堪稱今年底規模最大的徵才活動。

    勞工局長陳瑞嘉表示，本次就博會廠商產業多元，科技製造業佔3成6、旅宿餐飲業3成1、一般服務業及物流運輸業佔2成、零售量販業 1成3。隨著防疫管制措施鬆綁，健身產業復甦，健身工廠祭出高獎金的私人教練職缺，月薪最高可達15萬元。

    首次參與就業博覽會的台虎精釀，尋求有梗、有企劃力的品牌公關與社群小編，是疫後社群網路時代的熱門職缺，另有內外場人員、採購助理，預計招募41名生力軍。科技製造業頎邦科技工程師薪資上看50K，新日興工程師薪資最高45K。

    餐飲業招募認真負責、願接受栽培的「後起之秀」，例如築間餐飲、慕里諾國際開出儲備幹部、店長等職缺，提供公司專業培訓及44K薪資。此外，久舜營造釋出工程師、工地主任、會計及採購人員等共21個職缺，起薪也有40K。

    陳瑞嘉說，活動現場可直接參與多家廠商面試，並設有VR科技求職專區，讓民眾使用虛擬實境，了解工作實況；履歷健診可協助修改履歷，還有青年就業專區、婦女及中高齡就業專區、創業諮詢、職業訓練課程諮詢及按摩小棧服務等。

    新北市就業博覽會現場可直接參與多家廠商面試。（勞工局提供）

    新北市就業博覽會現場可直接參與多家廠商面試。（勞工局提供）

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