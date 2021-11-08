為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國內最大規模！11校組成「台灣國立大學系統」 蔡英文出席啟動典禮

    台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同花灑儀式，象徵培育人才揭幕。（記者蔡淑媛攝）

    台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同花灑儀式，象徵培育人才揭幕。（記者蔡淑媛攝）

    2021/11/08 11:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕11所國立大學共同組成的「台灣國立大學系統」（NUST）今天舉辦啟動典禮，總統蔡英文總統親蒞祝賀，這是目前台灣高等教育史上最大規模的跨界跨平台，包含10萬名學生、3600名教授、1萬個多元課程，相信能為台灣高等教育創造嶄新的局面。

    蔡英文表示，高教體系受到少子化影響，部分面臨招生困難及有些退場壓力，在有限的資源共享資源整合能量，把高等教育創造最大效益，之前陸續有大學系統聯盟成立，這次台灣國立大學系統結合11所各具特色、辦學認真的國立大學共同組成。

    蔡英文說，面對世界的經濟結構改變，台灣高等教育更要負起責任，培育更多更多元的人才，讓下一個世代面對未來的挑戰，台灣國立大學系統不但有多校規模的優勢，未來可實踐共享課程、推展雙語整合能量、展望國際等4大目標，相信豐富的教育資源，跨界跨域的課程可給學子更多思考與學習，激盪出更多創意與合作的可能，期許11所校長能為台灣高等教育開啟更多新的可能性，資源共享、生命共享共好。

    台灣國立大學系統成員包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、臺中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學。

    總校長薛富盛表示，系統成員包括高教體系、技職體系、教育體系以及體育大學，較諸現有的其他聯盟，此系統擁有更多樣性的特色資源，透過此平台整合各校優勢資源，各校開立學程課程分享將於下學期開始，也朝跨校輔系及雙主修規劃。

    薛富盛指出，台灣國立大學系統系統是國內第7個成立高等教育聯盟系統，但規模最大、最多元，目標更是因應2030雙語國家，推動雙語教育，提升競爭力；善盡大學社會責任包括聯合國17個預目、2050碳排放。

    台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長、系統委員會周燦德委員、蘇玉龍委員及11校的校長共同花灑儀式開幕，象徵培育人才揭幕，系統學校合作包含鼓勵系統內年輕學者跨校合作，將擬定經費補助方案，期許未來爭取大型整合型科研計畫，強化跨域跨校研發能量；在課程推動「通識課程共享」、「特色課程共享」、「遠距課程共享」、「教學知能暨EMI研習課程共享」、「跨校輔系及雙主修」及「名人講座」六大合作主題，讓學生能跨校擴大選課內容與範圍。

    總統蔡英文表示，這次台灣國立大學系統結合11所各具特色、辦學認真的國立大學共同組成。（記者蔡淑媛攝）

    總統蔡英文表示，這次台灣國立大學系統結合11所各具特色、辦學認真的國立大學共同組成。（記者蔡淑媛攝）

    台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同揭幕。（記者蔡淑媛攝）

    台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同揭幕。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海外對台興趣高 大學問網站境外流量增1.5倍
    2021/03/15 10:14

    海外對台興趣高 大學問網站境外流量增1.5倍
    高教學雜費調漲？與會校長：蔡總統態度中立可討論
    2020/09/21 09:37

    高教學雜費調漲？與會校長：蔡總統態度中立可討論

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    高教體系失序 立委質疑長期被利益團體壟斷
    2019/10/22 20:53

    高教體系失序 立委質疑長期被利益團體壟斷
    留學生當貿易戰籌碼？中國被認為恐用這招對付美國
    2019/07/07 21:59

    留學生當貿易戰籌碼？中國被認為恐用這招對付美國

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播