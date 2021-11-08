國內最大規模！11校組成「台灣國立大學系統」 蔡英文出席啟動典禮

台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同花灑儀式，象徵培育人才揭幕。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/08 11:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕11所國立大學共同組成的「台灣國立大學系統」（NUST）今天舉辦啟動典禮，總統蔡英文總統親蒞祝賀，這是目前台灣高等教育史上最大規模的跨界跨平台，包含10萬名學生、3600名教授、1萬個多元課程，相信能為台灣高等教育創造嶄新的局面。

蔡英文表示，高教體系受到少子化影響，部分面臨招生困難及有些退場壓力，在有限的資源共享資源整合能量，把高等教育創造最大效益，之前陸續有大學系統聯盟成立，這次台灣國立大學系統結合11所各具特色、辦學認真的國立大學共同組成。

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蔡英文說，面對世界的經濟結構改變，台灣高等教育更要負起責任，培育更多更多元的人才，讓下一個世代面對未來的挑戰，台灣國立大學系統不但有多校規模的優勢，未來可實踐共享課程、推展雙語整合能量、展望國際等4大目標，相信豐富的教育資源，跨界跨域的課程可給學子更多思考與學習，激盪出更多創意與合作的可能，期許11所校長能為台灣高等教育開啟更多新的可能性，資源共享、生命共享共好。

台灣國立大學系統成員包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、臺中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學。

總校長薛富盛表示，系統成員包括高教體系、技職體系、教育體系以及體育大學，較諸現有的其他聯盟，此系統擁有更多樣性的特色資源，透過此平台整合各校優勢資源，各校開立學程課程分享將於下學期開始，也朝跨校輔系及雙主修規劃。

薛富盛指出，台灣國立大學系統系統是國內第7個成立高等教育聯盟系統，但規模最大、最多元，目標更是因應2030雙語國家，推動雙語教育，提升競爭力；善盡大學社會責任包括聯合國17個預目、2050碳排放。

台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長、系統委員會周燦德委員、蘇玉龍委員及11校的校長共同花灑儀式開幕，象徵培育人才揭幕，系統學校合作包含鼓勵系統內年輕學者跨校合作，將擬定經費補助方案，期許未來爭取大型整合型科研計畫，強化跨域跨校研發能量；在課程推動「通識課程共享」、「特色課程共享」、「遠距課程共享」、「教學知能暨EMI研習課程共享」、「跨校輔系及雙主修」及「名人講座」六大合作主題，讓學生能跨校擴大選課內容與範圍。

總統蔡英文表示，這次台灣國立大學系統結合11所各具特色、辦學認真的國立大學共同組成。（記者蔡淑媛攝）

台灣國立大學系統啟動典禮在蔡英文、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長等11校的校長共同揭幕。（記者蔡淑媛攝）

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