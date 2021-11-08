今年4月才上路 台鐵「最美區間車」EMU900車內漏水下小雨

EMU900為今年4月初首航的新車，今天卻傳出車廂漏水。（圖由台鐵局提供）

2021/11/08 12:30

首次上稿 11:34

更新時間 12:30

〔記者陳心瑜／台北報導〕被稱為「台鐵最美區間車」EMU900今天上午7點40分從北湖北向開往七堵的1142車次，第6節車廂頂不明原因漏水，形成「車外下大雨、車內下小雨」，正值通勤尖峰時段，旅客紛紛閃避，而EMU900為今年4月起陸續上路的新車，交通部台鐵局表示，當下立即疏散乘客往其他節車廂，這列車將駛往台北機務段（樹林調車場）檢查，確認漏水原因。

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台鐵局機務處長陳詩本表示，EMU900列車漏水處，正好是冷氣機的排水孔以及迴風口，未確認漏水原因，將在台北機務段拆開空調機，檢查為雨水滲入導致漏水或冷凝水的回風口阻塞導致積水，將在中午前釐清原因。

台鐵局表示，今天EMU900的1142次區間車出風口處突然從車頂漏雨一事，為EMU904編組的第6車（EP9042），已會同樂鐵公司（Hyundai Rotem）進行詳查，並將依合約規定，要求製造商限期徹底改善。

台鐵局表示，所購EMU900列車，均已要求在原廠出廠前，需通過水密測試，以驗證車輛在大雨天均不會發生漏水或滲水情形，這次發生車廂漏水一事，係該型列車在台灣投入營運後首次發生，由於漏水處恰為冷氣機之回風口處，是否為空調機排水口堵塞，或是雨水由回風口處滲入所致，本局已安排該列車儘速返段，後續將把冷氣機吊起，並由台鐵局會同車商現代樂鐵公司進行詳細檢查。

台鐵表示，該列車目前仍屬保固期間，若漏水原因係設計問題或製造瑕疵，本局將依合約規定，要求製造商限期改善。

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