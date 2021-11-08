南投市「垃圾山」重現 2個月堆積達4千噸

南投市公所垃圾堆置場今年9月將垃圾打包成筒狀整齊情形。（記者謝介裕攝）

2021/11/08 07:34

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公所透過「垃圾打包」計畫，好不容易才將垃圾堆置場內重達1萬2000噸的「垃圾山」移除，怎料，短短2個月時間，因外運處理的垃圾量被縮減到十二分之一以下，致「垃圾山」又重現，迄今日止，堆置的垃圾量已接近4000噸，幾乎成了公所及市民的夢魘，令人頭痛不已。

據南投市公所統計資料顯示，南投市每天的家戶垃圾量約60噸，目前協助處理焚燒南投市垃圾的縣市，計有苗栗、嘉義、高雄及宜蘭等4縣市，今年6月清運量還有942噸，平均每天清運約30噸，7月清運量減至462噸，平均每天清運量只剩15噸，即每日家戶垃圾量的四分之一，以致到了9月垃圾累積堆置的數量已達1萬2000噸，嚴重影響垃圾車清運空間，遂依中央指示展開「垃圾打包」行動，將鐵金屬、非鐵金屬、玻璃容器等垃圾分類後，再打包壓縮體積成筒狀堆置，以達到減少惡臭味及節省空間的目的。

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怎料，上個月垃圾轉運總數量突然銳減到只剩下150噸，換言之，平均每日清運量僅家戶垃圾量的十二分之一，也就是5噸而已，據公所深入了解，與各縣市焚化爐輪替歲休、養護有關，而今日起，換輪到嘉義焚化爐場區歲休，公所也接獲通知，估計至少有1個月時間該場區無法協助焚燒垃圾，哪麼可預見的是垃圾堆置量勢必會持續增加，叫公所真的是一個頭兩個大。

南投市公所說，連同之前打包壓縮體積的1萬2000餘噸垃圾計算在內，目前堆置場內的垃圾量已達1萬6000噸，希望縣府及中央能協助雙軌作業，一方面處理每日新產生的家戶垃圾，一方面也給予一定比例的數量，達到消除已完成打包的垃圾，不然愈堆愈多，最終仍會飽和造成堆置場沒有空間可再堆放，盼縣府及中央能好人做到底，持續協助公所解決堆積如山的垃圾難題。

南投市公所垃圾堆置場今年9月展開「垃圾打包」行動後，堆置場垃圾難得變少又乾淨。（資料照，記者謝介裕攝）

南投市公所目前垃圾又堆積如山情形。（記者謝介裕攝）

南投市公所清潔隊人員整理堆積如山的垃圾情形。（記者謝介裕攝）

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