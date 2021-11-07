《魅力基隆》秋季號出刊！ 神遊海景書店、白米甕砲台

基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為《魅力基隆》秋季號介紹最近很夯的太平青鳥書店。（圖為基隆市政府提供）

2021/11/07 22:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕秋高氣爽正是出遊好季節，基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹港都基隆秋季的城市魅力；《魅力基隆》封面故事介紹基隆市政府獲得今年國家卓越建設獎的建設，並完整報導最近很夯的基隆最美海景書店「太平青鳥」，還帶民眾探索基隆港西岸的白米甕砲台，以及入選國際雜誌推薦世界20大市集的廟口夜市經典小吃。

基隆市長林右昌說，「國家卓越建設獎」為台灣年度建設的最高榮譽，被譽為「建築界奧斯卡獎」。今年基隆市政府共榮獲4個獎項，分別是「山海城串聯再造計畫」獲得「最佳規劃設計類」卓越獎首獎的最高殊榮；「望海巷漁港景觀橋工程」獲得最佳規劃設計類金質獎；修復古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」獲得最佳環境文化類金質獎；以及七堵區實踐路19及21號橋改建工程獲得施工品質優質獎。每一項得獎工程的背後，都展現了城市治理的意志力與細緻脈絡。

請繼續往下閱讀...

基隆市觀銷處處長曾姿雯表示，《魅力基隆》這期以「西岸微旅行&探索『新』白米甕砲台」為主題，除了記錄砲台修復過程、觀景步道，以及基隆燈塔、球子山燈塔的雙塔特色外，也介紹了碼頭文化的在地美食，還附拉頁式「美旅地圖」供讀者旅途中對照參考。

曾姿雯說，基隆廟口夜市的美食攤多已傳承到第三代手中，經過時間淬鍊，傳承著經典好味道，《魅力基隆》以美食地圖呈現，供讀者按圖索驥品嘗美食。為了使《魅力基隆》的資訊能夠無遠弗屆與民眾分享，民眾可以上網搜尋「魅力基隆FB」 ，隨時掌握刊物內容。

基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為被樹林環繞的球子山燈塔。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為白米甕砲台，民眾坐在這裡可以看見進出基隆港的郵輪。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為基隆廟口夜市的美食地圖。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法