為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《魅力基隆》秋季號出刊！ 神遊海景書店、白米甕砲台

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為《魅力基隆》秋季號介紹最近很夯的太平青鳥書店。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為《魅力基隆》秋季號介紹最近很夯的太平青鳥書店。（圖為基隆市政府提供）

    2021/11/07 22:03

    〔記者俞肇福／基隆報導〕秋高氣爽正是出遊好季節，基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹港都基隆秋季的城市魅力；《魅力基隆》封面故事介紹基隆市政府獲得今年國家卓越建設獎的建設，並完整報導最近很夯的基隆最美海景書店「太平青鳥」，還帶民眾探索基隆港西岸的白米甕砲台，以及入選國際雜誌推薦世界20大市集的廟口夜市經典小吃。

    基隆市長林右昌說，「國家卓越建設獎」為台灣年度建設的最高榮譽，被譽為「建築界奧斯卡獎」。今年基隆市政府共榮獲4個獎項，分別是「山海城串聯再造計畫」獲得「最佳規劃設計類」卓越獎首獎的最高殊榮；「望海巷漁港景觀橋工程」獲得最佳規劃設計類金質獎；修復古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」獲得最佳環境文化類金質獎；以及七堵區實踐路19及21號橋改建工程獲得施工品質優質獎。每一項得獎工程的背後，都展現了城市治理的意志力與細緻脈絡。

    基隆市觀銷處處長曾姿雯表示，《魅力基隆》這期以「西岸微旅行&探索『新』白米甕砲台」為主題，除了記錄砲台修復過程、觀景步道，以及基隆燈塔、球子山燈塔的雙塔特色外，也介紹了碼頭文化的在地美食，還附拉頁式「美旅地圖」供讀者旅途中對照參考。

    曾姿雯說，基隆廟口夜市的美食攤多已傳承到第三代手中，經過時間淬鍊，傳承著經典好味道，《魅力基隆》以美食地圖呈現，供讀者按圖索驥品嘗美食。為了使《魅力基隆》的資訊能夠無遠弗屆與民眾分享，民眾可以上網搜尋「魅力基隆FB」 ，隨時掌握刊物內容。

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為被樹林環繞的球子山燈塔。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為被樹林環繞的球子山燈塔。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為白米甕砲台，民眾坐在這裡可以看見進出基隆港的郵輪。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為白米甕砲台，民眾坐在這裡可以看見進出基隆港的郵輪。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為基隆廟口夜市的美食地圖。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府觀光及城市行銷處的《魅力基隆》秋季號出刊，介紹基隆秋季的迷人魅力；圖為基隆廟口夜市的美食地圖。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海景第一排！改造舊校舍 基隆最美太平青鳥書店今開幕
    2021/10/23 16:58

    海景第一排！改造舊校舍 基隆最美太平青鳥書店今開幕
    白米甕砲台修復完成 基隆西岸文化觀光路線最後一哩路
    2021/10/17 18:53

    白米甕砲台修復完成 基隆西岸文化觀光路線最後一哩路

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    防疫有藝思 基隆潮西岸走線上展
    2021/07/29 23:05

    防疫有藝思 基隆潮西岸走線上展

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播