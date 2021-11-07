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    讓文化沒界線！「兒童人權母語市集」用母語交流

    國際兒童人權日即將到來，今天（7日）在竹北市水圳森林公園有一場「兒童人權母語市集」，現場透過多元學習方式，讓親子歡樂度週末。（民進黨客家事務部提供）

    國際兒童人權日即將到來，今天（7日）在竹北市水圳森林公園有一場「兒童人權母語市集」，現場透過多元學習方式，讓親子歡樂度週末。（民進黨客家事務部提供）

    2021/11/07 22:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國際兒童人權日即將到來，新竹市母語推廣協會、新竹縣體育會定向越野委員會與民進黨客家事務部，今天（7日）在竹北市水圳森林公園，共同舉辦「兒童人權母語市集」，為推廣兒童人權教育與母語的傳承盡一分力；現場透過多元學習方式，讓親子歡樂度週末。

    民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，母語傳承要深根在教育與生活環境。新竹縣議員吳傳地與竹北市民代表蔡蕥鍹也說，多元共榮的台灣，要從說母語語言開始。民進黨客家部主任周江杰表示，台灣有多元的民族，語言的共融共存是民主社會的人權指標，幼童時期的母語學習，是建立自我認同的關鍵，透過今日的兒童人權母語市集，從生活對話開始，鼓勵民眾一同來說母語。

    國際熱門運動「定向越野」，100組家庭共250位大朋友小朋友參與，利用地圖和指南針在水圳公園，通過以《兒童權利公約》與母語詞彙設計的關卡，累積知識力，同時也考驗體力與判斷力。

    母語推廣協會結合水圳公園的自然環境，進行母語生態導覽。公園不僅是居民散步遊戲的地方，生活在其中的動、植物，更要大家來一同守護，同時還能認識關於生態的母語詞彙，再透過「母語說故事」、母語共讀的方式，開啟孩子的語言新天地。

    母語特色市集中，包含書籍、文創、二手百貨、 教育推廣、遊戲、DIY、農產品與美食等，還有母語音樂表演，包含好客麗麗來唱歌「劉老師个客語小教室」、排灣族絕美女聲「沐妮悠Muniyu」、台灣民謠女聲「鄭宜雯」等，分別以客語、排灣族語、鶴佬語演出，讓民眾度過一個充實的下午。

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