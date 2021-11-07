立冬艷陽高照 台南水域體驗今年最終站湧人潮

台南市政府在虎頭埤風景區舉辦水域體驗活動，大受歡迎，人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/07 13:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今年度的水域遊憩活動最終站在觀光旅遊局的虎頭埤風景區登場，今天雖然是立冬，但豔陽高照，人潮湧現，體驗獨木舟、立式划槳等，氣氛熱絡。

市政府每到夏季都會舉辦水域遊憩體驗活動，之前多在5、6月份舉行，從虎頭埤揭開序曲，今年受到疫情的影響而延期。

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疫情趨緩，市政府改由8月21日於「官田區葫蘆埤自然公園」啟動，之後依序在南區的黃金海岸、柳營的德元埤、新營的天鵝湖等地辦理完成，虎頭埤緊接著在本週六、日登場，深受歡迎。

市長黃偉哲表示，觀旅局每年辦理的水域遊憩活動，逐漸受到民眾喜愛，場次也陸續增加，除了體驗獨木舟、立式划槳等休閒之外，也特別加強進行相關的安全宣導。

虎頭埤是今年水域遊憩體驗的最後梯次，地點在吊橋區，全程配置合格救生人員與救生小艇，下週的13、14日還有活動。

觀旅局長郭貞慧指出，虎頭埤風景甫獲世界觀光旅遊委員會（World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC）安全旅遊戳記認證（Safe Travels Stamp），民眾可以玩得安心，在水域遊憩體驗活動的同時，也進行安全防疫旅遊，共同提振國內經濟。

台南市政府在虎頭埤風景區舉辦水域體驗活動，大受歡迎，人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府在虎頭埤風景區舉辦水域體驗活動，大受歡迎，人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

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