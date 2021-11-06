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    首頁　>　生活

    他打完2劑疫苗健保卡變這樣 網友笑翻：你還是國家級邊緣人

    有一名男網友貼出自己的健保卡，醫護人員竟把「疫苗貼紙」貼在他大頭照眼睛部位，讓他相當無奈，網友見狀紛紛笑翻「說吧，你犯了什麼罪？」（圖取自臉書「爆廢公社二館」）

    有一名男網友貼出自己的健保卡，醫護人員竟把「疫苗貼紙」貼在他大頭照眼睛部位，讓他相當無奈，網友見狀紛紛笑翻「說吧，你犯了什麼罪？」（圖取自臉書「爆廢公社二館」）

    2021/11/06 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕國內目前正在進行第13輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，而已經施打疫苗的民眾，除會拿到小黃卡證明，醫護人員也會在健保卡貼上「疫苗貼紙」。但有一名男網友貼出自己的健保卡，醫護人員竟把「疫苗貼紙」貼在他大頭照眼睛部位，讓他相當無奈，網友見狀紛紛笑翻「說吧，你犯了什麼罪？」

    一名男網友上月底接種完兩劑莫德納疫苗，他在臉書「爆廢公社二館」貼出健保卡照片，只見上頭分別被貼上2劑接種日期的「疫苗貼紙」，第一張貼在大頭照的頭頂部位，第二張則貼在下方，卻剛好把大頭照眼睛部位遮住，讓他傻眼直呼「我就問，有必要貼成這樣？」

    照片曝光笑翻許多網友，紛紛留言「要被觀落陰嘛」、「貼這樣比較帥，我認真的」、「你是不是有得罪護理師」、「保護當事人」、「不好意思～我的第一眼反應直接大笑」、「直接變通緝犯」、「帶點神秘感感覺還不錯」。

    還有人眼尖發現原PO身分證字號末兩碼是33，笑說「政府加碼券被排擠的邊緣人，現在連疫苗貼紙也欺負你。」、「只有我在乎他是國家級邊緣人嗎？」、「33沒抽到任何加碼券欸....」。

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