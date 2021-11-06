11月混打不跳票 指揮中心：但第三針「暫不考慮」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，可能未來兩輪開放混打，「11月開放混打一事不會跳票」，但實際上路時間和規劃則未定。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/11/06 17:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕目前正在進行第13輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，中央流行疫情指揮中心說，之前曾釋出有望混打疫苗仍有望在本月接下來的第14、15輪開始，但對於第三劑「加強針」目前則暫未考慮。

第14輪疫苗接種預計在本月13日起到19日，第15輪則未定，但也會在本月底開打。指揮中心發言人莊人祥說，今天抵台的59.4萬劑效期到月底的AZ疫苗經檢驗封緘後會馬上投入第14、15輪疫苗接種。

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對於混打，莊人祥說，可能未來兩輪開放混打，「11月開放混打一事不會跳票」，但實際上路時間和規劃則未定。

另外，部分國家有開始接種第三劑加強針，我國是否跟進？莊人祥解釋，第三劑加強針和「混打」不同，混打是指第一和第二劑打不同品牌，但第三劑就稱作加強針。

莊人祥說，根據其他國家購買莫德納及BNT疫苗，第一到第三劑可能都會打同一品牌，但台灣有4款疫苗，分別為AZ、BNT、莫德納及高端，未來會參考長庚第三劑等臨床實驗，關注研究結果做為參考。

不過，未來第三劑施打也至少要等6到8個月以上，國人現階段仍持續在接種第二劑疫苗中，暫時無考量第三劑接種時程，未來第14輪也將以第二劑接種為主。

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