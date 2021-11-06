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    首頁　>　生活

    今本土+0、增2境外！指揮中心：地方政府可指定醫院提供疫苗接種

    2021/11/06 14:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會說明疫情狀況，發言人莊人祥表示，今未新增本土、死亡個案，增2例境外移入。

    此外，為讓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗有效利用並加速民眾完成接種，即日起各地方政府衛生局可視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定並安排合約醫療院所或衛生所，提供未於武肺公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。

    指揮中心指出，其中BNT第二劑須為18歲以上符合接種間隔滿4週以上即可接種；AZ疫苗自即日起開放第二劑接種間隔滿「8」週以上（不受10週限制）民眾即可接種。但各縣市實際開放作業時程不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準。

    指揮中心說明，合約醫療院所/衛生所在提供民眾接種第二劑BNT或AZ疫苗時，請依民眾接種第一劑時間計算滿4週及8週以上可接種。

    另也請疫苗接種相關工作人員應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

    相關新聞請見︰

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    指揮中心宣布開放地方政府指定並安排合約醫療院所或衛生所，提供未於武肺公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。（指揮中心提供，本報合成）

    指揮中心宣布開放地方政府指定並安排合約醫療院所或衛生所，提供未於武肺公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。（指揮中心提供，本報合成）

    中央流行疫情指揮中心今天宣布，為讓武漢肺炎疫苗有效利用並加速民眾完成接種，即日起各地方政府衛生局可視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定並安排合約醫療院所或衛生所，提供未於武肺公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心今天宣布，為讓武漢肺炎疫苗有效利用並加速民眾完成接種，即日起各地方政府衛生局可視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定並安排合約醫療院所或衛生所，提供未於武肺公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。（資料照）

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