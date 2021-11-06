獨家》北市公園設盪鞦韆計時器 一群兒童寫信給柯P質疑很荒謬

圖為台北市長柯文哲10月1日下午前往象山公園視察公園兒童遊戲場情況，示意圖。（中央社資料照）

2021/11/06 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市從10月9日至17日在6處公園試辦「盪鞦韆計時器」，3分鐘就要換人玩。一個主要由兒童組成、爭取兒童權利的團體「大人思想研究社」寫信給台北市長柯文哲，質疑對兒童產生相當不好的影響，而且很荒謬。

大研社孩童們強調，此事與遊戲權息息相關，應該要傾聽兒童的意見並以兒童的角度思考，最重要的是要給兒童機會去學習自制與溝通，並相信他們有這個能力，而非只用方便成人的方式去處理。

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孩童在信中直指，原本就自私、賴皮的人，並不會因為有了計時器就不自私、不賴皮了。該換人的時候，應該是兒童自己或家長本來就要處理好小孩霸佔盪鞦韆的問題，而不是政府去制止小孩。

孩童們表示，一個人上去盪多久時間，應該是共識，如果在盪鞦韆上面的人超自私，在上面盪20分鐘，大家自然會去趕他下來。這計時器與其說規定小孩要盪多久，倒不如說是懲罰小孩要盪多久。

如果是年紀較小的兒童，還正在練習如何出力盪出去，坐上鞦韆應該很緊張，而當他們好不容易盪起來的時候，後面在倒數3分鐘，肯定有不少兒童會急到哭，而家長覺得既焦急又不好意思的帶兒童離開。再來是年紀較小的兒童可能一上鞦韆就放棄出力，直接請家長幫忙推，因為只有3分鐘。

孩童們質疑，為了解決「不公平」問題，而用了最簡單，也最沒有後顧之憂的計時器，但原本應該是兒童們自己想出來的共識，把兒童自己想出來的過程去掉後，這東西就會只是個規定，且原本的不滿是對霸佔鞦韆的人，有計時器後，所有人的怨氣會來到計時器上。

孩童在信中要柯文哲可以試試看在廁所裝3分鐘計時器，如果時間到了，他不出來就去廁所堵他，但這樣大家還會去那間廁所？依理，大家還會去那個裝了計時器的盪鞦韆公園？那未來溜滑梯也要設計時器？每個遊樂設施也要設置？

信中也質疑大人們不願意相信小孩的自制力跟溝通能力，所以想要透過直接插手管控的方式去解決紛爭，但這只會讓兒童失去學習溝通與自制的機會，並在一件本該開心的事情上獲得無力感。

台北市從10月9日至17日，在6處公園試辦「盪鞦韆計時器」，3分鐘就要換人玩。一個主要由兒童組成、爭取兒童權利的團體「大人思想研究社」寫信給台北市長柯文哲，質疑此制對兒童產生相當不好的影響，而且很荒謬。（取自臉書）

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