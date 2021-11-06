農民心血泡湯！盼得苦茶樹結實纍纍 遭獼猴搶先採收

李清亮說苦茶籽從採收到榨油每道過程相當繁瑣，但能榨出健康油很值得。（記者陳賢義攝）

2021/11/06 09:29

〔記者陳賢義／台東報導〕「霜降」過後天氣逐漸轉冷，恰是油茶樹開始採收茶籽的階段，但農民好不容易盼到茶樹結實纍纍，不料卻被台灣獼猴搶先一步，損失慘重；農友李清亮說，在山區種植油茶樹7、8年後，近年才開始採收，無奈難敵猴害壞收成。

食安問題日益受到重視，苦茶油真材實料加上製作過程相當繁瑣，即使價格不便宜，近年來在消費市場仍是水漲船高供不應求，且有逐年成長的趨勢。而今年雖然沒有颱風的影響讓結果率大增，不料卻仍不敵台灣獼猴搶先採收。

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堅持以有機栽培、友善環境管理的李清亮說，在山區種植油茶樹7、8年後，近年才開始採收，今年沒有颱風的影響，加上氣候也理想，讓油茶籽顆顆含油量都幾近飽滿，非常適合榨油；苦茶籽雖然吃起來有苦澀的味道，但台灣獼猴採得不亦樂乎。

李清亮說，採收後的油茶籽得先經日曬或風乾一整天直到出現裂殼，而100台斤的油茶籽剝殼後剩下約40台斤的果實；以低於40度的溫度避免破壞營養成份烘火3天3夜，隨後出爐僅有20台斤左右，榨完約5台斤不到。雖然從採收到榨油每道過程相當繁瑣，但最後健康油產生就知道所有的付出都是值得的。

今年沒受颱風影響，加上氣候理想，農友雖盼到茶樹結實纍纍，但難敵猴害。（記者陳賢義攝）

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