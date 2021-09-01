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    猴群扮「山大王」 亂入日月潭碼頭畫面曝光

    日月潭水社碼頭驚見猴群盤據潭畔護欄情形。（圖由劉啟行提供）

    日月潭水社碼頭驚見猴群盤據潭畔護欄情形。（圖由劉啟行提供）

    2021/09/01 08:04

    〔記者謝介裕／南投報導〕「好山好水好多猴子...」，這幾乎成了日月潭新的代名詞，昨傍晚魚池農會理事長劉啟行便親眼目睹4隻台灣獼猴在水社碼頭遊蕩、嬉戲，一副碼頭就是其地盤的「山大王」姿態，令人不禁捏一把冷汗，尤其，日月潭是國際景點，不管是台灣民眾或外國友人，萬一被猴群所傷，後果難料，不容地方及中央相關單位掉以輕心﹗

    劉啟行說，日月潭水陸生態豐富，原本在野外看到台灣獼猴的身影，並不足為奇，問題是其活動的範圍從之前人煙稀少的山區，持續往山下移動到自行車道、步道一帶，現在連緊鄰飯店區的水社碼頭也都可見猴群蹤跡，實令人傻眼又怕怕的。

    隨後，劉啟行便透過手機錄下猴子在碼頭遊蕩的畫面，期間，這4隻猴子各自坐在潭邊護欄，不畏懼飯店區人來人往的模樣，也都予以詳實紀錄，以便提供相關單位作為防治「猴害」的事證參考資料。

    日月潭國家風景區管理處表示，儘管台灣獼猴已從保育類動物名單中解除，但還是不能隨意打殺，相信隨著疫情趨緩，日月潭遊客日益增加，猴群在潭區碼頭、步道等熱門景點出沒情況可望減少，同時也再度呼籲民眾要遵守不踫觸、不傷害、不餵食等「3不」原則，才是避免發生人猴衝突之道。

    日月潭水社碼頭驚見猴群盤據潭畔護欄情形。（圖由劉啟行提供）

    日月潭水社碼頭驚見猴群盤據潭畔護欄情形。（圖由劉啟行提供）

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