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    高流首現「最美市集」 超過40攤職人美食快閃愛河灣

    市集匯聚數千人潮。（高流提供）（記者黃旭磊攝）

    市集匯聚數千人潮。（高流提供）（記者黃旭磊攝）

    2021/11/05 21:24

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄海洋文化及流行音樂中心開幕後，明後天週休（6、7日）將於愛河灣將擺設超過40間職人美食、手作小物，邀民眾吹海風、看夕陽享受午後愜意時光。

    高流歷經12年籌建完工開幕，文化部長李永得宣布明年金曲獎移師南下，而「金音創作獎頒獎典禮」明天週六優先舉辦，週日舉辦「真愛‧唱月光場，普悠瑪音樂家族」演場會，歌手盧廣仲於11月20日進行「開箱」首場個唱，後續還有12月4日「臺灣文化啟蒙運動 高雄紀念音樂會」。

    La Rue文創設計向本報表示，市集於週末兩天下午3點至晚上10點舉辦，歡迎民眾搭輕軌抵達真愛碼頭站，海音館旁有整排臨海攤位，職人展示甜點美食、古董、皮件手作小物好物。

    La Rue曾在高雄市美術館舉辦「森之市」，油飯、歐洲派、國寶茶及莊園豆咖啡等攤位被網友盛讚最美體驗，有「最美市集」稱號；業者指出，試辦高流開幕市集，規模較小，將視人潮擴大舉辦。

    高流市集攤位包括Figure Out Mezcal & Tequila、尤朵拉創意手作點心、森晴甜坊forêt ensoleillée、登愣、delices de France 荻莉絲法國手工甜點（週六）、胖子手作甜點（週日）、离憂古著商行、海熊、貳參貳小賣所、曼荼羅、璦薇兒（Doris）、淳創皂工坊、織染飾Ｗeave x Room、Hermoso、IND Denxi、文禾友、MA_10、吉寶貓工作室、Lulu’s candle、Ficelle、口艸田本舖 にゃんこ ほんぽ、赫亞、菓菓飾物所、高雄鼓道場 x Asalato及Taiwanish（週日）。

    高流陸續推出精彩場次。（高流提供）

    高流陸續推出精彩場次。（高流提供）

    高流緊鄰愛河灣，夜景迷人。（記者黃旭磊攝）

    高流緊鄰愛河灣，夜景迷人。（記者黃旭磊攝）

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