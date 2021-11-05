媽祖面容薰黑...靠他巧手恢復慈悲面貌 再現莊嚴金身

林新發粧佛工藝展今天起在彰化縣鹿港鶴棲別墅的彰化工藝展覽館，展出林新發19件神像藝術精品。 （記者湯世名攝）

2021/11/05 17:36

〔記者湯世名／彰化報導〕林新發粧佛工藝展今天起在彰化縣鹿港鶴棲別墅的彰化工藝展覽館，展出林新發藝師19件神像藝術精品，縣長王惠美在開幕式中表示，縣定古蹟南瑤宮木雕神尊「老六媽」，曾因火災肆虐導致神像幾乎碳化、毀損，就連媽祖面容被薰得焦黑，林新發以細緻手藝讓媽祖娘娘恢復昔日的慈悲面貌，再現莊嚴金身。很榮幸邀請「阿發師」前來展示他多年來致力工藝的成果，即日起至12月26日展出林新發藝師工藝展，歡迎民眾前來鹿港欣賞粧佛技藝之美。

王惠美表示，「阿發師」林新發從10幾歲時就拜知名藝師江吉次學習泉州派漆線、木雕創作與粧佛技藝，入行至今已45年，受國定古蹟元清觀、縣定古蹟彰化關帝廟等多間廟宇委託神像創作，還曾接受馬來西亞天絲總廟的跨海委託創作，讓台灣宗教工藝作品站上國際舞台，名揚海外。

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王惠美說，林新發獲得彰化縣無形文化資產保存者的雙認證，包括在「粧佛」及「神像修復（木雕、泥塑）」兩大工藝項目，並於今年8月授證。

林新發則說，當時他拜師學藝，起初學的就是掃地，一掃就是3年，接著再跟著恩師一學就是7年，從基礎功學起，這次他展出的作品有木雕原色、漆線工藝、安金箔彩繪，甚至天上聖母鑾身的支架是軟身可以活動的，身上的衣袍與椅子則是分開製作，另外，有文官也有武將，以邢府千歲來說，是安金箔加上彩繪，因為是武將，身上漆線特別表示出戰甲，這在泉州派的雕刻中是非常重要的技藝，尤其眼睛是一筆筆繪畫而成，模擬真人眼睛來彩繪，看起來是活靈活現。此外，還有一尊齊天大聖，採用泥金畫，以金子慢慢繪畫身上衣袍。

林新發粧佛工藝展今天起在鹿港鶴棲別墅的彰化工藝展覽館，展出19件神像藝術精品，林新發（右2）陪同縣長王惠美（右1）欣賞其創作。（記者湯世名攝）

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