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    中市豐原三陽公園「客庄禾埕」風雨球場動工 預計明年4月完工

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場動工，總經費2700萬元。（記者歐素美攝）

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場動工，總經費2700萬元。（記者歐素美攝）

    2021/11/05 10:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕場域建置計畫」今天動工！預計明年4月完工，總工程經費2700萬元，中央客委會補助2268萬元，市府配合款432萬元。台中市客委會主委江俊龍表示，客家禾埕的概念及功能與風雨球場類似，台中市政府去年共爭取中央核定補助興建三座，其中，東勢區中山國小已於今年4月率先全國第一個動工，豐原區公園今天動工，另一個位在新社區公所附近也會逐步來動工完成。

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕場域建置計畫」今天動工！立委江啟臣、台中市議員張瀞分、陳本添及陳清龍等皆出席。中央客家委員會副主委范佐銘表示，禾埕場域建置計畫源於客家伙房屋前面的廣場叫「禾埕」，禾埕的概念是希望豐原區有禾埕的公共使用空間，大家到此休閒交流運動，相信透過這樣的交流讓發展更棒。

    台中市客委會主委江俊龍說，客家話「禾埕」的概念跟功能與風雨球場類似，都有休閒、工作、農耕等需求，三陽公園禾埕建置的計畫是在籃球場上興建頂蓋，讓大家可以在比較優質的環坑下從事休閒跟運動，這是現代城市當中很必需且實用的建設。客家委員會提供禾埕建置計畫專案申請，台中市去年共核定三處，分別是東勢區中山國小，並率先全國於今年四月第一個動工，此外，還有今天的豐原區三陽公園，第三個在新社區公所附近，未來也會逐步動工完工。

    立委江啟臣說，今天在豐原動工蓋第一個跨領域的多功能場所，這在客家裡面，曬穀場就是一個工作休閒交流的地方，放在現代的生活裡面就是融合我們社交、運動及其他多功能的需要所蓋的風雨球場，不但實用，成本也比較低，更重要的是可以多功能運用，對社區鄰里來講功能性很大，在客家重點區域來蓋，希望在客家重點區域人口比較多的，例如豐原區可以多蓋幾個，讓市民有更多這樣的場域來使用。

    豐原區公指出，三陽公園「客庄禾埕場域建置計畫」，是指以簡單明亮的手法規劃的風雨球場，以膜構元素形態上的轉換表現於外觀量體上，與舊建築物結合呼應天際線，融入環境及客家禾埕（曬穀場）的理念作為設計主軸，未來將在球場內設置一座標準籃球場及綜合運動空間，可作為區內舉辦籃球賽事及社區排舞練習場、迷你孩童足球場或供家庭親子休閒活動空間等使用。

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場的示意圖。（記者歐素美攝）

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場的示意圖。（記者歐素美攝）

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場動工，預計明年4月完工！（記者歐素美攝）

    台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕」風雨球場動工，預計明年4月完工！（記者歐素美攝）

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