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    委婉向好友催債 對方絕情「一句話」讓他無奈閉嘴

    原PO向好友催債，對方卻狠嗆一句話讓他閉嘴。示意圖。（資料照）

    原PO向好友催債，對方卻狠嗆一句話讓他閉嘴。示意圖。（資料照）

    2021/11/04 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕親兄弟也要明算帳，不過若是遇上無賴不還錢，可就欲哭無淚了。一名網友抱怨，朋友向他借錢後遲遲不還，原PO訊息催款他也總是找理由推託，最後更是撂下一句，「你要這樣逼，我乾脆全家在你家門口燒炭。」讓原PO好無奈。

    一名網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨，「這錢我真的要得好辛苦！」他指出，朋友整天在社群PO一些出去吃香喝辣的動態，最近也牽了新車，不過都設定不讓他看見動態，打算裝死到底。

    原PO貼出兩人對話，他先是禮貌詢問，「最近方便嗎？」對方則回應，家人住院需要用錢，下個月一定會還錢。原PO接著表示，「一月到現在都沒辦法多少還一點嗎？借錢的時候我也是義不容辭，不到一小時籌給你。」想不到對方撂下一句狠話，「你要這樣逼，我乾脆全家在你家門口燒炭！」這樣情緒勒索的發言讓原PO感到相當無奈，「借錢人家要跪你，催錢你要跪別人。」

    文章PO出後，引起網友熱議，「門口燒炭是開放式空間，這不是威脅這是要揪烤肉啦！」、「好像就是有這樣的人，借完錢就不干他的事，然後就要以一堆理由推託」、「還有錢買炭⋯⋯」、「很多這種人」、「借錢的好兇，敢說就贏人的概念，超不要臉的」。

    原PO向好友催債，對方卻狠嗆一句話讓他閉嘴。（圖片擷取自臉書）

    原PO向好友催債，對方卻狠嗆一句話讓他閉嘴。（圖片擷取自臉書）

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