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    貓咪闖入浴室是要偷窺人類洗澡？獸醫師曝光正確解答

    不少貓咪飼主發現，每當如廁或是洗澡，貓咪總愛闖進浴室裡。示意圖。（美聯社）

    不少貓咪飼主發現，每當如廁或是洗澡，貓咪總愛闖進浴室裡。示意圖。（美聯社）

    2021/11/04 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕不少貓咪飼主發現，每當如廁或是洗澡，貓咪總愛闖進浴室裡，如此行為令飼主備感困惑。對此，貓行為獸醫師林子軒特別發文釋疑。

    林子軒昨（3）日在臉書發文指出，貓咪之所以闖入廁所、浴室，並非想偷窺，也不是要看顧人類有沒有掉到馬桶裡，貓咪如此行為背後的原因很簡單，正是因為貓咪是一種藉由建立「個人氣味」來劃定地盤的動物，因此一旦家中先前留下的氣味逐漸減弱，或是該區域被房門阻擋，使得貓咪不得其門而入時，貓咪就會急著想再去補強氣味，避免其領地被「切割」。

    林子軒解釋，這也就是為什麼貓咪老是要進進出出某些房間，但又看不出來在忙什麼的原因，通常貓咪除了睡覺、吃飯及理毛以外的時間，就是到處逛、巡視牠所建立的「氣味地盤」，若巡視過程中出現狀況，例如「房門被關起來」或是「戶外有其他貓咪」，貓咪就會躁動不安、一直喵喵叫，就是希望人類能幫忙開門，或是設法跳出窗外，將其他貓咪趕跑。

    林子軒也提醒，若家中有新裝潢或新成員，甚至搬家，都會嚴重干擾到貓咪原先建立的氣味劃分區域，導致家中貓咪出現不適當的行為，甚至會將怒氣轉向攻擊人或其他貓咪。

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