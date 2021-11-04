提早卡位國境開放 旅行社推33國機加酒商品

新加坡政府宣布，2021年8月8日起從台灣入境旅客，僅需於抵星時在機場進行核酸檢測，無須隔離。（雄獅旅遊提供）

2021/11/04 00:24

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前指出，將會請外交部與各國商談「疫苗護照」（疫苗接種電子證明），雄獅旅遊說，截至目前，全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，符合條件者即可入境免隔離，雄獅規劃國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好準備、提早卡位。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍說，隨全球疫苗施打率穩定攀升，在國際疫情受到控制之下，各國有望逐漸恢復跨國之間的來往。

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雄獅旅遊說，更針對已開放台灣旅客入境國家，推出自由行商品，遍及亞洲、北美洲多個國家，行程包括「新加坡聖淘沙環球影城4日」、「曼谷機加酒自由行」、「馬爾地夫神仙珊瑚島7日」、「杜拜酋長國自由行6日」加贈世博一日券門票；「紐約機加酒自由行」現折2000元起、「阿拉斯加郵輪盛世公主號10日」現折5000元等；「帛琉機加酒4天3夜」也推出旅展限定價。

雄獅旅遊說，針對台灣人最愛的日本，精選旭川、青森、小松三大特色城市，分別推出5天4夜機加酒商品，提供旅客提早卡位。

2021 ITF台北國際旅展現場販售全球人氣樂園票券優惠，包括原價5793元的加州好萊塢環球影城門票，旅展43折，最低2520元起；東京鐵塔大展望台電子門票293元起；香港海洋公園門票以及園內現金券686元起；澳洲雪梨無尾熊公園Koala Park Sanctuary門票314元起。

雄獅旅遊說，旅遊界年度盛事「2021 ITF台北國際旅展」11月5日至8日在台北南港展覽館登場，隨著國內第一劑疫苗覆蓋率已達70％，國旅券啟用等因素，許多旅客已著手安排年末和農曆春節旅遊活動，甚至提早規劃全球自由行，因此雄獅旅遊結合海洋、山林、鐵道及出國自由行等主題，帶來多元且超值的國內外旅遊商品。

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