為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中央規劃疫苗護照 只供出入境使用／小黃卡、健康存摺做為國內疫苗接種證明

    疫情指揮中心昨說明，疫苗護照主要做為出入境使用，未來國內可以小黃卡、健康存摺做為疫苗接種證明。（資料照，記者謝介裕攝）

    疫情指揮中心昨說明，疫苗護照主要做為出入境使用，未來國內可以小黃卡、健康存摺做為疫苗接種證明。（資料照，記者謝介裕攝）

    2021/11/02 05:30

    〔記者鄭名翔、邱芷柔／台北報導〕台北市長柯文哲曾主張透過「台北通」APP推行「健康通行證」，北市副市長黃珊珊昨重申，隨著八大行業陸續解封，希望中央同意將「台北通」介接全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）後台，用於如八大、醫院、老人長照機構等場所，以健康通行證方式執行防疫管制。不過，中央流行疫情指揮中心回應說，疫苗護照主要做為出入境使用，國內則可以小黃卡、健康存摺做為疫苗接種證明。

    北市盼使用「台北通」管制

    八大行業復業在即，無論從業人員或是顧客，疫苗接種證明預計將成為「通行證」，黃珊珊昨主持北市防疫記者會表示，過去北農、環南市場便藉由中央開放NIIS系統後台，使北市府得以取得出入人員施打疫苗及核酸PCR檢測結果。希望未來可針對八大場所、醫院、老人機構等場所利用「台北通」，以健康通行證的概念達到快速管理效果，強調「台北市準備好了」，喊話中央儘快准予開放系統介接。

    指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中央已針對符合歐盟規範進行「疫苗接種證明」設計，待相關配套完整後就會啟用，但未來即便啟用，主要仍是做為出入境使用，暫不考慮在國內使用。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，未來八大行業復業，除從業人員須提供疫苗接種證明，曾接種疫苗的顧客，也能比照醫院探病免除快篩等豁免措施，只要出示紙本小黃卡或手機APP中的健康存摺，都可做為接種證明使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播