中央規劃疫苗護照 只供出入境使用／小黃卡、健康存摺做為國內疫苗接種證明

疫情指揮中心昨說明，疫苗護照主要做為出入境使用，未來國內可以小黃卡、健康存摺做為疫苗接種證明。（資料照，記者謝介裕攝）

2021/11/02 05:30

〔記者鄭名翔、邱芷柔／台北報導〕台北市長柯文哲曾主張透過「台北通」APP推行「健康通行證」，北市副市長黃珊珊昨重申，隨著八大行業陸續解封，希望中央同意將「台北通」介接全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）後台，用於如八大、醫院、老人長照機構等場所，以健康通行證方式執行防疫管制。不過，中央流行疫情指揮中心回應說，疫苗護照主要做為出入境使用，國內則可以小黃卡、健康存摺做為疫苗接種證明。

北市盼使用「台北通」管制

八大行業復業在即，無論從業人員或是顧客，疫苗接種證明預計將成為「通行證」，黃珊珊昨主持北市防疫記者會表示，過去北農、環南市場便藉由中央開放NIIS系統後台，使北市府得以取得出入人員施打疫苗及核酸PCR檢測結果。希望未來可針對八大場所、醫院、老人機構等場所利用「台北通」，以健康通行證的概念達到快速管理效果，強調「台北市準備好了」，喊話中央儘快准予開放系統介接。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中央已針對符合歐盟規範進行「疫苗接種證明」設計，待相關配套完整後就會啟用，但未來即便啟用，主要仍是做為出入境使用，暫不考慮在國內使用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，未來八大行業復業，除從業人員須提供疫苗接種證明，曾接種疫苗的顧客，也能比照醫院探病免除快篩等豁免措施，只要出示紙本小黃卡或手機APP中的健康存摺，都可做為接種證明使用。

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