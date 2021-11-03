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    「林默娘」走出虛擬世界！ 5G動漫日周末中壢馬祖新村登場

    「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動女主角「林默娘」走出虛擬世界示意圖。（桃市文化局提供）

    「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動女主角「林默娘」走出虛擬世界示意圖。（桃市文化局提供）

    2021/11/03 20:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局主辦的「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動，也是全國首場5G科技動漫秀，6、7日2天下午4點中壢馬祖新村登場，場內將國際知名漫畫家蕭言中繪製的吉吉恐龍，打造成3公尺高的「5G巨獸」象徵5G科技浪潮來襲；「5G動漫秀」運用5G高速傳輸、結合離軸投影技術並搭配漫畫IP，讓漫畫角色「林默娘」走出虛擬世界，邀請民眾一同來感受幻境融合的動漫新頁。

    文化局長莊秀美表示，5G動漫秀運用5G高傳輸、低延遲特性，促使知名漫畫家韋宗成作品《冥戰錄》的女主角「林默娘」突破二次元限制，走出虛擬世界與真人互動，達到前所未有的感官體驗；活動安排2場大型動漫歌舞秀，邀請「無碼寶貝」、「飛雲冰淇淋」、「V.V.V.」、「π’s拍子」、「ReTurN-Circus」等10組動漫天團，共組動漫歌舞團用動感十足的音樂舞蹈，喚醒民眾的動漫細胞，一起瘋跳high翻天。

    主題活動「Cos 秋漫聚派對」邀請10組coser、街頭藝人在馬祖新村公園草地與民眾同歡拍照；以及在馬祖新村園區的「馬幼藝所」規劃VR 冒險體驗，展出漫畫家小雪代表作《海洋生物超有事》，帶上VR設備跟著故事主角遨遊大海、身陷海葵、被鯊魚追趕的奇特歷險。

    另外，活動期間還有免費DIY課程，一起動手做《鬼滅之刃》紙模和鋼彈模型；除了好玩，好逛的還有30攤的原漫市集，匯集臺灣各地漫畫家能量一次看得夠！

    活動及報名資訊，可至官方臉書粉絲團查詢。

    即將參加「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的動漫天團「π’s拍子」。（桃市文化局提供）

    即將參加「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的動漫天團「π’s拍子」。（桃市文化局提供）

    即將參加「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的動漫天團「Entropia」。（桃市文化局提供）

    即將參加「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的動漫天團「Entropia」。（桃市文化局提供）

    「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的中壢馬祖新村現場正進行舞台搭設。（記者李容萍攝）

    「馬村5G動漫日─巨獸來襲」活動的中壢馬祖新村現場正進行舞台搭設。（記者李容萍攝）

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