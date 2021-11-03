遊客騎象龜 兆豐尚未取得動物展演許可 縣府：申辦中

兆豐農場的亞達伯拉象龜被遊客跨騎背上，遭批虐待動物，縣府表示，行為人身份追查中，明天將行文業者暫停動物展演相關區域。（記者花孟璟攝）

2021/11/03 19:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮新光兆豐農場上週末有遊客騎大型陸龜拍照，遭批虐待動物，時代力量花蓮縣黨部今天表示，該事件顯示場方管理出問題，加上該農場迄今未取得動物展演許可，要求花蓮縣政府應依法開罰5萬以上25萬元以下罰鍰。對此花蓮縣政府表示，明天將行文農場暫停開放動物展演相關區域，目前先以輔導為主，暫不會開罰。

花蓮新光兆豐農場在鳳林鎮經營多年，園區飼養乳牛，李登輝基金會的「源興牛」研發基地也在兆豐農場，園區長年都有提供遊客在園區以牧草、紅蘿蔔等餵小牛、羊、馬及陸龜等可愛動物，上週末陸龜區卻傳出遊客跨騎上大型陸龜亞達伯拉象龜，並在烏龜背上拍照，遭外界質疑有虐待動物嫌疑。

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然而，依農委會2019年9月發布的「動物展演管理辦法」，將動物供展示、表演或與人互動，須先取得「動物展演許可」。時代力量花蓮黨部今天更在臉書發文，指兆豐農場迄今未取得「動物展演許可」，要求縣府應立即依動物保護法，對兆豐裁罰5萬以上25萬元以下罰款，且兆豐農場也應在取得許可前，暫停開放動物展示區、並針對管理問題限期改善。

對此花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮說，縣府已在本週一前往農場，會同園方獸醫檢查，未發現陸龜受傷，因此未構成傷害動物，但遊客騎龜的行為，已違反動保法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，可開罰新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；目前也請兆豐調閱監視器、實名制等資料，釐清行為人身分。

至於動物展演的部份，周黃得榮說，縣府週一已要求兆豐暫停象龜展演，並要求農場在本月8日前提出改善方案，包括增補人力、加設告示牌等；至於其他動物餵食活動的部份，明天也會發文給農場，在取得動物展演許可之前，先暫停相關的動物互動區域。

他說，兆豐農場是休閒農場，在動物展演管理辦法公告前，已提供動物互動區20多年，在法規發布後，兆豐農場也也依法申請「動物展演許可」，待農場完成審查委員提出的改善要求後，後續就會核發許可，目前過渡期是先以輔導代替處罰，至於高雄「淨園農場」動物展演的部份，是因為高雄市府輔導1年半，環境仍惡劣未改善，才依動保法開罰5萬元，因此「處罰是最後手段」。

兆豐農場督導游美雲說，去年已提出動物展演申請，目前雖尚未取得許可，也都還在輔導期間，這次事件並非農場虐待動物，而是遊客自己違規，將會加強現場告示牌、陸龜區在人力補足前暫時也無法開放，針對縣府要求暫停開放、調查的部份，農場也都會配合。

兆豐農場這頭亞達伯拉象龜年紀已40多歲，是園區明星動物，目前陸龜區已經關閉不開放。（資料照，記者花孟璟攝）

兆豐農場多年來提供遊客與動物互動，包括餵食動物吃牧草、紅蘿蔔，或餵小牛喝奶，依法都屬於動物展演範圍，縣府今天表示，明天將行文要求業者暫停開放相關區域。（資料照，記者花孟璟攝）

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