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    「群蜂祝壽」準時報到！ 台南元和宮陰陽司聖誕千蜂齊舞

    台南元和宮每逢陰陽都總管聖誕前後，都會引來蜂群齊聚，民俗角度認為是天兵天將來祝壽。（記者王姝琇攝）

    台南元和宮每逢陰陽都總管聖誕前後，都會引來蜂群齊聚，民俗角度認為是天兵天將來祝壽。（記者王姝琇攝）

    2021/11/03 18:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區元和宮全臺白龍庵陰陽總管殿前梁柱，近日突現數千隻蜜蜂齊聚結穴，引人注目！廟方表示，每年本宮陰陽都總管（又稱陰陽司）聖誕前後，總有大批蜂類在梁柱上結穴作巢，等聖誕過去蜂群又自動消退，是廟裡無法以科學解釋的現象。民俗專家廖大乙解釋道，蜂群象徵天兵天將來向神明祝壽，不僅是吉兆，更是顯神威！

    元和宮全臺白龍庵主委王炳元表示，每逢陰陽總管聖誕（農曆10月1日）前後，就會有大批蜂類在梁柱上結穴作巢，果不期然這2天蜂群湧現，且數量明顯比往年多很多，真的是奇觀；由於牠們不會「定居」，所以並未通報消防人員處理，特別提醒近期信眾參香時，尤其是小朋友們，切勿侵擾牠們，以維護自身安全。

    蜂群入廟俗稱為「萬蜂祝壽」，有些會固定某年節或神明壽誕反覆出現，廖大乙表示，其實見怪不怪，民俗角度認為這現象是天兵天將來祝壽，其他常見還有蝴蝶、飛蛾、蛇或龜等，意在「無形化為有形」顯神威，讓一般民眾也能看得見。

    今年因疫情影響，陰陽都總管聖誕平安宴取消，祝壽科儀則縮小規模自行辦理，但蜂群仍按例準時報到，數量之多讓所有人都感到驚喜。王炳元指出，元和宮附近其實沒有公園綠地或大片花草，平日也鮮少有群蜂飛舞，但偏偏每年此時就會有蜜蜂報到，而且都飛往陰陽總管殿前梁柱，種種現象很難解釋。

    至於蜂群何時會離去？按往例少則2、3天，多則1個星期，但只要時間一到就會集體消失，王炳元說：「只是這個『時間』全憑牠們自己決定，相當新奇。」民眾若到廟裡祝壽切勿驚擾牠們。

    台南元和宮近日有數千隻蜜蜂群聚，信眾們蔚為奇觀。（記者王姝琇攝）

    台南元和宮近日有數千隻蜜蜂群聚，信眾們蔚為奇觀。（記者王姝琇攝）

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