每本最低20元！ 高市圖11/6拋售萬本雜誌、二手書

高市圖去年開賣二手書，售出近5成藏書。（資料照，記者黃旭磊攝）

2021/11/03 18:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市立圖書館販售年度過期期刊、二手書近1萬2千冊，民眾用銅板價就能買到，疫情鬆綁後補充精神食糧，常客表示，「將托行李箱來，裝滿書帶回家。」

高市圖總館去年首度開賣二手書，原想試市場水溫，意外售出近5成藏書，因應讀者熱烈支持，今年篩選出500本雜誌及圖書，包含熱門語言學習、居家生活及健康養生等類型雜誌，本週六（6日）下午1點在總館一樓廣場及31個分館開賣。

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高市圖代理館長林奕成今天說，歐美外文期刊雖過期，但不乏印刷精美建築、美學及文創類型，期待有緣人帶回家，中文每本最低20元，外文每本最低60元，至於二手書每本定價最低60元。

陳姓女子去年到館掃貨；她表示，平常借閱雜誌需要歸還，難得買回去讓小孩慢慢細讀，週六將準備空行李箱帶來，裝滿帶回家。另一名林姓大學生說，外文雜誌不便宜，能撿到便宜又保值雜誌非常超值。

販售地點除了新光路總館，高市圖岡山、鳳山、旗山等31個分館同步登場，消費超過300元享9折優惠、超過500元享8折優惠，1000元以上折扣7折。

高市圖表示，週六下午1點到4點開賣，地點位於總館、高雄市文學館、左新、左營、鹽埕、前鎮、寶珠、苓雅、陽明、草衙、右昌、楠仔坑、小港、中崙、鳳山二館、鳳山曹公、大東、大社、鳥松、岡山、岡山文化、燕巢、彌陀、彌陀公園、永安、茄萣、路竹、阿蓮、旗山、美濃及杉林分館。

大東藝術圖書館開賣藏書。（記者黃旭磊攝）

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