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    月領7千生活費、買東西要寫報表... 人妻怨婚後好卑微

    有名家庭主婦說，老公每個月僅給她7千元的生活費，若要買小孩的東西還要寫報價單，引發網友熱議。（圖擷取自Dcard）

    有名家庭主婦說，老公每個月僅給她7千元的生活費，若要買小孩的東西還要寫報價單，引發網友熱議。（圖擷取自Dcard）

    2021/11/03 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕有名家庭主婦婚後在家顧小孩，老公每個月僅給她7千元的生活費，若要買小孩的東西還要寫報價單，她表示想出去工作，老公卻放話，保母錢要她自己付，各種行徑引發熱議。

    一名女網友在Dcard上以「婚後過得好卑微」為題抱怨，她表示自己與老公年紀相差7歲，對方因年紀較大，總覺得她不夠獨立。婚後她負責照顧小孩，但老公每個月僅給她7千元生活費，儘管是要買東西給老公，或者過節送禮的錢也被算在裡面，讓她很無奈，但老公卻表示，「又沒叫你買給我」、「過節不用送太好的給雙方父母」。

    原po坦言，老公根本像是職場上司，當要買孩子的東西時，要求原po要寫報價表，且先前老公曾答應原po要補辦的婚禮，也要求她寫好企畫書提案，不然就不會補辦，甚至每個月的5號前需繳交電子檔帳單，不然就沒有下個月的生活費。

    原po表示1個月的生活費7千元時常不夠用，有時光是帶孩子出門或吃飯，和買個保養品就破表了，老公得知後卻說，「又不用保養，洗面乳洗一洗就好了」，讓她超心寒。原po曾表示想出去工作，孩子交由保母帶，但老公卻說，保母錢要她自己付。

    另外，原po還透露，「小孩出生8個月，他獨自照顧的次數不到5次，有錢玩股票卻對我斤斤計較，連薪水存款都不和我說」，原po感嘆不後悔生下小孩，只後悔嫁錯人。

    文章一出，網友們紛紛看傻了眼，直呼真的有點慘，「妳真的過得很卑微，連法律上最基本的保障都沒達到」、「帶小孩很辛苦才7000，報價表、企劃書、電子帳單是什麼鬼，你是他老婆 不是員工耶」。許多人都勸原po離婚，她表示自己有想過這個問題，不過礙於男方家裡富裕，她擔心離婚後小孩會判給對方，但也透露將會好好思考下步該怎麼走。

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