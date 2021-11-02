憂青少年陷新興菸害 家長、師長齊呼禁用

鑒於加熱菸、電子煙等新型菸品快速成長，且青少年使用率快速竄升，全國家長會長聯盟、全國中小學校長協會、台灣兒科醫學會等代表今齊聚挺身，要求立法禁止，保障青少年與國人健康。（全長聯提供）

2021/11/02 20:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕鑒於加熱菸、電子煙等新型菸品快速成長，且青少年使用率快速竄升，全國家長會長聯盟、全國中小學校長協會、台灣兒科醫學會等代表今（2）日齊聚挺身，要求立法禁止，保障青少年與國人健康。

全長聯表示，根據國健署調查，青少年吸菸率自98年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，高中職學生電子煙使用率由107年的3.4％竄升至108年的5.6％，年增6成；國中學生由107年的1.9％上升至108年的2.5％，增幅亦達3成，更推估全台有5.7萬名青少年使用電子煙，更有1.6萬青少年使用加熱菸，約7.3萬名青少年陷入新興菸害。

請繼續往下閱讀...

全長聯認為，台灣禁用加熱菸，但網路社群無孔不入，國、高中生使用率已達2.33％，比美國的1.6％還高，並擔憂加熱菸、電子煙對青少年吸引力高，如日本開放加熱菸後，青少年使用率4年成長8倍（0.6％增至4.8％），韓國更是3年成長19倍（0.5％增至9.4％），前車之鑑不可不慎。

台灣兒科醫學會今年1月也發布相關聲明，要求正視電子煙對青少年的危害，表示其同樣有二手菸、無法幫忙戒菸等；國健署也多次指出，電子煙、加熱菸對健康的危害不低於其他菸品。

全長聯、校長協會、醫學會等今齊聚，嚴正要求政府「禁止新型菸品，保護年輕世代！」呼籲行政院，切勿為了菸品稅收就貿然開放，一旦開放新興菸品恐造成青少年及國人健康重大危害，要求儘速將「菸害防制法修正草案」送入立法院審查；而同時，台北市議會也討論相關條例，呼籲首善之都應通過雙禁電子煙與加熱菸的「新興菸品管理自治條例」，保護眾人健康。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法