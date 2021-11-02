關山鎮農會玩在地 到「米國學校」搓愛玉、大啖碗公飯

DIY體驗讓參與遊客覺得好有趣。（記者陳賢義攝）

2021/11/02 16:53

〔記者陳賢義／台東報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來，民眾日常生活嚴重受到影響，隨著疫情逐漸獲得控制，加上中央疫情指揮中心有條件開放部分活動範圍和防疫規定，關山鎮農會因而結合在地旅行社推出套裝行程，以優惠價格提供包括交通接送和農遊體驗等，遊客反應熱烈；關山鎮農會表示，套裝行程預計將實施至十一月底。

關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳表示，自疫情紓緩微解封後，民眾出遊意願也逐漸回溫；鎮農會和旅行社聯合推出「優遊農村Fun放心玩買一送一」行程，以振興價格提供搭車縱谷地區一日遊，不僅能近距離貼近關山和鹿野的大地藝術創作，還有DIY農業體驗及品嚐米國學校的碗公飯。

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彭衍芳說，兩人報名每人只要五百元，十六人即可成行，從台東市區南京路文化中心前出發；上午首站來到米國學校可參加包括愛玉、豆腐乳DIY體驗「二擇一」、蜂蠟蠟燭和植物拓染Diy後大啖碗公飯；下午則前往關山親水公園欣賞大地藝術裝置、鹿野梅花鹿園區和大地藝術，然後返回台東市區。

隨著公司來台東二日遊的北部民眾邱宜佩說，覺得公司規劃參與優遊農村的行程非常好玩，自己體驗到愛玉原來是經過搓洗愛玉籽後靜置即完成，蜂蠟蠟燭更因此加深認識蜜蜂的生態。彭衍芳表示，有興趣報名參加的民眾可以洽詢阿吉旅行社三二○六七八，希望疫情趕快過去讓大家能夠早日恢復好好輕鬆玩台東。

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