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    市議員批中市低收入戶愈來愈多 社會局：有推脫貧計畫

    市議員楊典忠今天在市議會質詢指出，根據台中市政府主計處統計資料，台中市低收入戶戶數與人口數都是倍增。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠今天在市議會質詢指出，根據台中市政府主計處統計資料，台中市低收入戶戶數與人口數都是倍增。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/02 15:43

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市低收入戶數戶數與人口數，10年來增加1倍。

    市議員楊典忠今天質詢指出，市長盧秀燕響應聯合國17項永續發展SDGs目標，在9月27日發表了「台中市政府自願檢視報告」，其中第1項目標消弭貧窮，但是台中市升格10年來，低收入戶戶數與人數都呈現倍增，而2016年至2020年全國與六都低收入戶與總人口數占比，台中市只減少0.01%，台中市的低收入戶占總人口數的比例遠高於全國平均值，居6都第5名。

    社會局長彭懷真表示，SDGs是社會局應該努力達成的目標，未來幾年社會局配合市府推動社福計畫的重點，有關脫貧計畫，2002年起推動「台中市自立家庭築夢踏實計畫」至今滿10年，透過相對儲蓄以及教育投資的觀念鼓勵低收入、中低收入家庭父母與子女兩代共同參與，如果每月父母存1千元、子女也存1千元，市府就想對各給1000元，這樣1個月家庭就有4000元的存款，一年就有4萬8000元，這個計畫1次3年就會有14萬4000元，會協助理財教育與就業準備，這個方案執行10年下來效果非常好，是國內最成功的方案之一。

    市議員楊典忠今天在市議會質詢指出，根據台中市政府主計處統計資料，台中市低收入戶戶數與人口數都是倍增，台中縣市合併升格2001年低收入戶數有8319戶，到了2020年8月上升至20520戶，10年增加146%，低收人口數從100年21217人，到了2021年8月上升至44713人，十年增加110%，可見縣市合併之後，台中市的低收入戶呈現增加的趨勢。

    楊典忠表示，5年來台中市低收入戶數佔總人口數比例不僅高於全國各縣市平均值，還比其他4都台北、新北、高雄、台南還高，身在台灣第2大城的低收入戶聲音，台中市政府官員有聽到嗎？

    楊典忠認為，鑑於台中市低收入戶、中低 收入戶人數占總人數比率持續增加， 且與全國之遞減趨勢背道而馳，為有效促進弱勢人口脫貧自立，市府應加強社政與勞政機關跨域合作，共同協助弱勢人口適性就業，以增加家庭經濟收入。

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