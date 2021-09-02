0.5公斤抵11元！乾電池回收9/8~9/21加碼 可折超商、量販消費

環保署推出廢乾電池加碼回收活動，9月8日至21日，到統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市、愛買量販店，每0.5公斤廢乾電池可折抵當次消費11元。（資料照）

2021/09/02 18:30

〔記者羅綺／台北報導〕用過的乾電池要去哪回收？環保署推出廢乾電池加碼回收活動，9月8日至21日，到統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市、愛買量販店全國1萬多個據點，每0.5公斤廢乾電池可折抵當次消費11元。

廢乾電池含有重金屬鐵、錳、鋅等，若任意棄置，會污染環境，但如果妥善回收，可回到產業製程循環再利用。環保署回收基管會執行秘書謝炳輝指出，我國每年約使用1萬1千公噸乾電池，但獲得回收僅約4千公噸，回收率維持在4成左右，仍有進步空間。

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回收基管會副執秘魏文宜表示，許多民眾不知道電池要拿去哪裡回收，她強調「哪裡買電池，哪裡就可以回收」，例如便利商店、超市或量販店都有回收服務；另外如清潔隊資源回收車、村里資源回收站，以及販售乾電池的連鎖藥妝店、無線通訊器材行、各電信門市及攝影器材行等販售點，也都有常態協助回收廢乾電池。

這次為了宣傳電池回收，環保署與統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市、愛買量販店合作，自9月8日起至9月21日推出廢乾電池加碼回收活動，民眾只要回收廢乾電池，每0.5公斤可折抵消費11元，「回收越多，回饋越多」。

乾電池、行動電源皆可 車用大型電池不行

魏文宜指出，這次活動除了車用大型電池外，一般日常使用的廢乾電池、行動電源都可以回收。

為鼓勵民眾多多回收，統一超商更加碼贈送環保小尖兵繪本、台糖蜜鄰超市則贈送氣泡水；業者表示，這次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆，不過除了店內販售的商品除菸酒與代收代售服務不能折抵，其餘民眾可自由選擇折抵。

魏文宜說，去年舉辦的電廢乾電池回收活動，在2週期間共回收約130公噸，較前年70多公噸有所成長，今年活動則把目標訂在回收200公噸。

她也提醒民眾，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用了，其實還可先「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等低耗電產品繼續使用，等到電池電力耗盡，再將廢乾電池進行回收，才是真正的物盡其用。

魏文宜呼籲民眾把握活動期間，清出家裡不要的廢乾電池回收，不但能享受加碼回饋，也能實踐綠生活；且活動不需登記個人資料，民眾可放心回收。

環保署推出廢乾電池加碼回收活動，自9月8日起至21日，民眾到統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市與愛買量販店，可以每0.5公斤廢乾電池折抵當次消費11元。（環保署提供）

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