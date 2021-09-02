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    瘦蘿蔔腿只能靠手術割掉肌肉？ 作家醫師釋疑

    作家、婦產科醫師烏恩慈以醫學專業觀點分析，小腿粗細與天生基因有關，難以靠後天運動改變。（資料照）

    作家、婦產科醫師烏恩慈以醫學專業觀點分析，小腿粗細與天生基因有關，難以靠後天運動改變。（資料照）

    2021/09/02 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕近來一篇醫美勸世文引起熱議，當事人坦言因愛美做了「腓腸肌切除手術」，術後卻產生副作用，導致走路形狀怪異、小腿形狀有凹陷，讓她悔不當初。對此，作家、婦產科醫師烏恩慈以醫學專業觀點分析，小腿粗細與天生基因有關，難以靠後天運動改變。

    烏恩慈在臉書粉專「烏烏醫師」發文指出，小腿看起來「粗」，與天生的身體結構有關。小腿的皮下脂肪相對很少，視覺上凸出的部位幾乎都是肌肉，但肌肉組織並非少吃就會消除。

    至於市面上常見的美腿按摩課程、伸展操或美腿神器是否有效？烏恩慈表示，這對天生腿部肌肉較多的人往往無效，因為是藉由促進靜脈回流改善因水腫造成的「腿粗」。

    烏恩慈說，小腿肌肉的形狀與阿基里斯腱和小腿骨長度間的比例有關，後天根本不可能改變。有些說法稱小時候參加田徑隊跑太多，運動後又沒拉筋才造成蘿蔔腿，但其實也不正確，好比許多肯亞長跑選手從小練跑，但因人種因素，肌腱通常很長，視覺上小腿偏細。

    而當事人發表勸世文後，也引來不少網友酸言酸語「愛美不要健康」。對此，烏恩慈則表示，有時人的選擇未必完全出於自由意志，而和社會氛圍有關，「當周遭的人都說妳的腿很醜，取笑妳怎麼有勇氣穿短褲、短裙，打開網路都是『全宇宙都羨慕的逆天美腿、動漫腿怎麼養成』、『男人最先看的部位就是腿』的標題，IG都是身高170以上名模的照片，心裡不夠堅定的人就可能會越看越討厭自己，覺得非做點什麼來讓腿變細。」

    最後，烏恩慈表示，「要求別人不如提醒自己，盡量不要批評別人的身材、外貌，因為你不知道你的話語是否是壓死駱駝的最後一根稻草，最終讓當事人做出傷害自己身體的決定。」

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