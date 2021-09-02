農田水利署主動廢除失能農水路 助攻台西申設漁電共生

農水署廢棄台西鄉雲3線以西魚塭失能農水路，業主興奮。（記者林國賢攝）

2021/09/02 16:59

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉雲3線道路以西魚塭區內農水路已失能30多年，卡住漁電共生等土地多元利用，農田水利署今天宣布辦理農水路廢止，並可讓售給鄰近魚塭或土地業主，讓養殖業者辦理漁電共生不再卡關，達到綠能、養殖、生態及農田水利四贏。

雲林縣台西鄉雲3線以西（台西崙中段、崙西段土地）約有400多公頃土地原本是農耕區，由於地層下陷嚴重海水倒灌土地鹽化，約在3、40年前陸續轉成養殖魚塭，區內農水路早已沒有功能，卻仍存在，魚塭土地進行利用變更，往往卡在這些「水利設施」遭縣府等主管機關打回票。

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台西養殖權益促進會會長林源泉指出，漁業署、能源局於台西鄉規劃679公頃漁電共生先行區，其中有312公頃於這個區段，許多養殖業者有意申請漁電共生，卻卡在農田水利設施，申設困難，才請立委蘇治芬協助處理。

農田水利署署長蔡昇甫指出，農水署主動清查後，崙中段、崙西段廢棄或已失能農水路約有477筆，總面積40.48公頃，其中明年3月可完成廢止公告，並出售或出租農漁民土地約300筆，面積23.17公頃，農漁民土地利用將更完整，也不再受水利用地限制。

蘇治芬指出，今年7月8日她就邀請蔡昇甫署長到台西現勘，失能農水路把整個區塊切割的零零碎碎，不利現有土地利用，更影未來漁電共生覆蓋面積與申設，感謝農水署在3周內就完成這區的土地清查，不到兩個月就跟鄉親報告廢止的程序和期程，解決農漁民陳情困境。

農漁民關心失能農水路廢止相關位置。（記者林國賢攝）

農水署長蔡昇甫（左2）表示廢止失能農水路，可創下四贏。（記者林國賢攝）

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